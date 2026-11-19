Der berühmteste Geheimagent der Welt könnte schon bald als Jugendlicher auf die Bildschirme zurückkehren. Wie The Sun berichtet, soll Amazon an einem neuen Ableger über James Bond für seinen Streamingdienst Prime Video arbeiten. Darin soll der spätere 007 nicht als erfahrener Spion, sondern als Teenager im Mittelpunkt stehen. Die geplante Prequelserie könnte sich dem Bericht zufolge um Bonds Schulzeit am renommierten Eton College drehen. Als mögliche Vorlage für das Projekt gelten die "Young Bond"-Bücher von Charlie Higson. In seiner Romanreihe erzählt der britische Autor, wie der spätere Agent bereits als Jugendlicher in aufregende Missionen verwickelt wird. Offiziell bestätigt wurde das Vorhaben bislang allerdings nicht.

Zeitlich könnte die Serie mit dem nächsten großen Kinoabenteuer zusammenfallen. Der neue Bond-Film soll nach aktuellem Stand 2028 in die Kinos kommen. Die Rolle des Geheimagenten wird Robert Pattinson (40) übernehmen. Für die Teenagerversion der Figur müsste Amazon hingegen noch einen deutlich jüngeren Darsteller finden. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass das Vorhaben ein logischer Schritt für den Konzern sei. Ein Prequel biete Amazon eine naheliegende Möglichkeit, das Bond-Franchise um weitere Ableger auszubauen. Gleichzeitig könne so eine Geschichte in einem Retrosetting erzählt werden. Prime Video äußerte sich auf Anfrage bislang nicht zu den Berichten. Erfahrung mit Formaten rund um den Geheimagenten hat der Streamingdienst allerdings bereits: Mit der Challengeshow "007: Road to a Million" ist schon ein Bond-Ableger auf der Plattform verfügbar.

In den Romanen kommt James Bond als Waise nach Eton. Seine Eltern Andrew und Monique sind zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. Eine mögliche Serie würde damit eine besonders prägende Lebensphase der Figur beleuchten. Im Mittelpunkt stünde eine Zeit, lange bevor Bond für den britischen Geheimdienst tätig wird und unter seiner berühmten Kennnummer 007 bekannt ist. Ob es tatsächlich bei einer Geschichte über den jungen Agenten bleibt, ist allerdings noch unklar. Laut The Sun könnten für weitere Ableger grundsätzlich auch andere Figuren aus dem Bond-Universum im Mittelpunkt stehen. Welche Projekte Amazon letztlich umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

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