Robert Pattinson (40) hat eine überraschend romantische Seite: Der Schauspieler, der als neuer James Bond feststeht, schwärmt nämlich offen für Bollywoodfilme. Ganz besonders hat es ihm ein echter Klassiker des indischen Kinos angetan, nämlich "Dilwale Dulhania Le Jayenge" aus dem Jahr 1995. Schon 2011 nannte der Twilight-Star den Blockbuster von Regisseur Aditya Chopra als einen von fünf Filmen, die er persönlich besonders gerne gesehen habe. In dem Streifen stehen die Hauptdarsteller Shah Rukh Khan (61) und Kajol (52) als verliebtes Traumpaar mit vielen Hürden vor der Kamera. Genau diese Liebesgeschichte hatte es Robert damals richtig angetan. "Und ich mochte auch den Bollywoodfilm 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' wirklich sehr. Ich liebe die süße Romanze, die in dem Film dargestellt wird", zitierte ihn die Nachrichtenagentur IANS. Mit seiner Begeisterung für den Film aus Indien outete sich der Brite als echter Romantiker, der auch vor großen Gefühlen auf der Leinwand überhaupt nicht zurückschreckt.

Der Bollywoodhit war damals nicht der einzige Liebesfilm auf seiner Favoritenliste. Neben dem Klassiker zählte Robert auch "Notting Hill", "50 erste Dates", "Sweet November" und "Ghost – Nachricht von Sam" zu seinen Lieblingen. Im September 2019 reiste er sogar gemeinsam mit Regisseur Christopher Nolan (56) und seinem Kollegen John David Washington (42) nach Mumbai – der Metropole von Bollywood schlechthin. Dort entstanden Szenen für den Science-Fiction-Thriller "Tenet". Die Dreharbeiten starteten am 16. September 2019 an bekannten Schauplätzen in South Mumbai. Die Crew filmte unter anderem im Cafe Mondegar in der Nähe des Regal Cinema, im Royal Bombay Yacht Club und am berühmten Gateway of India. Auch ein Bollywoodstar war bei dem Projekt dabei: Dimple Kapadia gehörte zur internationalen Besetzung des Films.

Inzwischen wartet auf Robert schon die nächste große Aufgabe in seiner bewegten Karriere. Er tritt als Nachfolger von Daniel Craig (58) an und schlüpft in die begehrte Rolle des britischen Geheimagenten James Bond. Daniel hatte den Agenten mit der Lizenz zum Töten zuletzt in "Keine Zeit zu sterben" verkörpert. Für den kommenden Bond-Film arbeitet Robert mit Regisseur Denis Villeneuve (59) zusammen, der das neue Abenteuer inszenieren wird. Hinter dem Projekt stehen die Amazon MGM Studios. Wann Fans den Schauspieler erstmals als 007 im Kino sehen können, ist bisher noch offen. Bis dato gibt es weder einen Kinostart noch einen offiziellen Titel für den neuen Film. Bekannt wurde Robert einst als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe, später spielte er unter anderem den Titelhelden in "The Batman". Mit James Bond kommt jetzt eine weitere ikonische Figur der Filmgeschichte in seine beeindruckende Sammlung.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Poster von "Dilwale Dulhania Le Jayenge", Dezember 2014

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