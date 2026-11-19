Tyler Posey (35) hat sich nach seinem Erfolg mit Teen Wolf eine neue Serienrolle gesichert. Der Schauspieler wird in der kommenden Netflix-Adaption "Myron Bolitar" einen ebenso privilegierten wie unberechenbaren Politikersohn verkörpern. Wie Deadline berichtet, ist Tyler in einer wiederkehrenden Gastrolle zu sehen und tritt in insgesamt drei Episoden der Produktion auf, die auf den Bestsellerromanen von Harlan Coben basiert. Tyler spielt in der Serie einen selbstbewussten, gut aussehenden und sportlichen jungen Mann aus einer steinreichen Familie. Als Sohn eines prominenten Politikers ist er es gewohnt, immer seinen Willen durchzusetzen. Klappt das mal nicht, kann er schnell ungemütlich werden und auch körperlich ausrasten. Damit dürfte Tylers Figur für einigen Ärger in der Serie sorgen. Neben Tyler führen KJ Apa (29), Colin Woodell (34) und Diane Guerrero den Cast der Netflix-Serie an.

Im Zentrum der Geschichte steht Myron Bolitar, gespielt von Colin. Eigentlich träumt die Figur von einer Karriere in der NBA, doch eine Verletzung macht diese Hoffnung zunichte. Myron muss sich daraufhin beruflich neu orientieren und beginnt als Sportagent noch einmal von vorn. In der riskanten und oft schmutzigen Welt des Profisports setzt er auf seinen Charme, seinen Verstand und einen Geschäftspartner, der keine Skrupel kennt. Für seine Klienten geht Myron dabei immer wieder an seine Grenzen und bringt sich selbst in Gefahr. Hinter der Serie stehen David E. Kelley (70), der unter anderem durch "Big Little Lies" und "Margo's Got Money Troubles" bekannt ist, sowie Kyle Long, der an Suits mitgearbeitet hat. Wann "Myron Bolitar" bei Netflix startet, ist bislang noch nicht bekannt.

Seinen großen Durchbruch feierte Tyler mit der MTV-Serie "Teen Wolf". Darin spielte er die Hauptrolle des Scott McCall und nahm bei einigen Episoden sogar selbst auf dem Regiestuhl Platz. In den vergangenen Jahren baute der Schauspieler, der für eine "Teen Wolf"-Neuauflage kämpft, seine Filmografie mit weiteren Projekten aus. Er war unter anderem in "Queen of the Ring", "Death of a Brewer" und "The Real Bros of Simi Valley: The Reunion" zu sehen. Außerdem stand er für den in Los Angeles gedrehten Independentfilm "Desert Flowers" vor der Kamera. Doch Tyler ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Er leitet eine eigene Produktionsfirma und arbeitet derzeit an mehreren Projekten. Mit "Sober House" entwickelt er seinen ersten Spielfilm als Regisseur. Zudem arbeitet er an der Horrorkomödie "Scareplane". Seine Stimme kennen manche Zuschauer vielleicht auch ohne sein Gesicht: Als Synchronsprecher war Tyler schon in den Animationsserien "Fast & Furious: Spy Racers" und "Elena of Avalor" zu hören.

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Getty Images Tyler Posey bei der Premiere von Netflix' "Remarkably Bright Creatures" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles im April 2026

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Getty Images Tyler Posey, Schauspieler

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