Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond! Nach monatelangen Spekulationen wurde der Schauspieler nun offiziell als Nachfolger von Daniel Craig (58) angekündigt. Dieser hatte den berühmten Geheimagenten 007 in insgesamt fünf Filmen verkörpert. Auf Robert wartet damit eine Rolle, die ihm nicht nur schauspielerisch, sondern vermutlich auch körperlich einiges abverlangen wird. Dabei hatte der Brite lange Zeit mit einer körperdysmorphen Störung zu kämpfen: Auf dem Höhepunkt seines Twilight-Ruhms plagten ihn massive Unsicherheiten bezüglich seines Aussehens. Gegenüber dem australischen Magazin Sunday Style sprach er damals offen darüber: "Ich will mir nie das Shirt ausziehen. Ich würde lieber betrunken sein."

Auch seine Angst vor öffentlichen Auftritten machte Robert zum Thema. "Ich habe eine Menge Angst, bis zu der Sekunde, in der ich bei der Veranstaltung aus dem Auto steige – dann verschwindet sie plötzlich vollständig", erklärte er. "Aber bis zu diesem Moment bin ich ein Nervenbündel. Körperdysmorphie, insgesamt enorme Angstzustände." Bei einer körperdysmorphen Störung nehmen Betroffene vermeintliche Makel ihres Aussehens übermäßig stark wahr und beschäftigen sich intensiv damit. Beratungspsychologin Dr. Charlotte Ord erklärte jetzt gegenüber The Sun: "Sie geht über eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper hinaus und beeinträchtigt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich."

Mit körperlich fordernden Rollen hat Robert inzwischen allerdings Erfahrung. Für "The Batman" schlüpfte er 2022 in die Rolle des maskierten Superhelden und musste sich ebenfalls auf zahlreiche Actionszenen vorbereiten. Im Gespräch mit GQ verriet der Schauspieler zuvor, dass er bei den Dreharbeiten für den zweiten Teil der Filmreihe körperlich an seine Grenzen gekommen sei. Auch sein Bond-Vorgänger Daniel investierte viel Zeit in die Vorbereitung auf seine Rolle. Für seinen muskulösen 007-Look trainierte er mit dem ehemaligen Royal Marine Simon Waterson. Wie Robert sich auf seinen ersten Einsatz als Geheimagent vorbereiten wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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