Bei der Besetzung des neuen James Bond hatte offenbar auch Jeff Bezos (62) ein gewichtiges Wort mitzureden. Auf der Konferenz "Silicon Valley & The World" des Nachrichtenportals Semafor verriet der Amazon-Gründer jetzt, dass er persönlich "stark involviert" in die Entscheidung für Robert Pattinson (40) gewesen sei. Der Schauspieler setzte sich demnach gegen vier weitere Finalisten durch, deren Probeaufnahmen Jeff gemeinsam mit dem Auswahlgremium an einem Freitag über mehrere Stunden sichtete. Dabei war der Brite zunächst keineswegs der unumstrittene Favorit. Aufgrund seiner großen Bekanntheit habe das Team Bedenken gehabt und sogar darüber nachgedacht, lieber einen weniger prominenten Darsteller zu verpflichten. Doch Roberts Auftritt vor der Kamera überzeugte die Verantwortlichen schließlich. "Bei den Screentests war es so offensichtlich, dass er James Bond ist", schwärmte Jeff auf der Bühne.

Bei der Suche nach dem neuen 007 überließen die Verantwortlichen offenbar nichts dem Zufall. Wie Jeff auf der Konferenz berichtete, mussten die Finalisten "echte, altmodische Probeaufnahmen" absolvieren, und zwar "in vollem Kostüm, mit echten Sets". Dabei habe das Auswahlgremium die Qual der Wahl gehabt, denn sämtliche Anwärter seien "außerordentlich talentiert" gewesen. Dennoch hob sich einer von ihnen besonders hervor. "Aber Rob hatte etwas Besonderes", erklärte der Milliardär und bezeichnete den Schauspieler dabei mit seinem Spitznamen. Was genau Robert von seinen Mitbewerbern unterschied, verriet der Unternehmer allerdings ebenso wenig wie die Namen der vier anderen Finalisten. Für Amazon markiert die Entscheidung einen wichtigen Meilenstein: Erstmals wurde ein neuer James-Bond-Darsteller unter der kreativen Verantwortung des Konzerns ausgewählt.

Robert tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) an, der den britischen Geheimagenten in insgesamt fünf Kinofilmen verkörperte. Sein Debüt als 007 feierte Daniel 2006 in "Casino Royale", bevor er sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" von der Rolle verabschiedete. Für Robert, der durch die Twilight-Saga seinen internationalen Durchbruch feierte, beginnt mit dem Engagement nun ein neues Kapitel seiner Karriere. Bei seinem ersten Einsatz als Geheimagent soll der Brite unter der Regie von Denis Villeneuve (59) vor der Kamera stehen. Der kanadische Filmemacher ist unter anderem für die erfolgreichen "Dune"-Filme bekannt. Hinter der Produktion stehen die Amazon MGM Studios, die mit dem kommenden Abenteuer eine neue Ära der traditionsreichen Filmreihe einläuten. Bis sich Fans selbst ein Bild von Roberts Interpretation des berühmten Agenten machen können, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen: Weder ein offizieller Filmtitel noch ein Kinostart wurden bislang bekannt gegeben.

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Getty Images Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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