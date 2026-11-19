Wird Cillian Murphy (50) zum Gegenspieler des neuen James Bond? Auf der Prognoseplattform Kalshi führt der "Oppenheimer"-Star laut Daily Mail mit 29 Prozent die Liste der möglichen Bösewichte für das nächste 007-Abenteuer an. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, würde Cillian im kommenden Film auf Robert Pattinson (40) treffen, der die Rolle des Geheimagenten übernimmt. Wer den Antagonisten spielt, hat Amazon MGM Studios bislang allerdings nicht bestätigt. Die Besetzung der Hauptrolle steht dagegen seit Montag fest: Nach wochenlangen Spekulationen wurde Robert offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Die Nachricht wurde über den Instagram-Account von 007 verkündet. Damit tritt der Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig (58) an, der den britischen Geheimagenten jahrelang verkörpert hatte.

Cillian ist bei Kalshi längst nicht der einzige prominente Name, der für die Rolle des Bond-Gegners gehandelt wird. Hinter ihm liegt Barry Keoghan (34) mit 23 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Idris Elba (54) mit 19 Prozent. Auch Adam Driver (43), Peter Dinklage (57), Rosamund Pike (47) und Oscar Isaac (46) führt die Plattform als mögliche Kandidaten auf. Daneben wird darüber spekuliert, wer neben Robert die weibliche Hauptrolle übernehmen könnte. Unter anderem fallen die Namen Sydney Sweeney (29), Maya Jama (32), Kendall Jenner (31) und Margaret Qualley (32). Auch Simone Ashley (31), Michelle Keegan (39), Dua Lipa (31) und Jodie Turner-Smith (40) werden in diesem Zusammenhang gehandelt. Die Dreharbeiten zum neuen 007-Film sollen Berichten zufolge im Laufe des Jahres 2027 beginnen. Regie führt Denis Villeneuve (59), das Drehbuch stammt von Steven Knight (67).

Vor Roberts Bekanntgabe waren auch Jack Lowden (36) und Callum Turner (36) als mögliche Nachfolger von Daniel im Gespräch. Die letzten Vorsprechen sollen im Oktober in den Bray Studios im englischen Windsor stattgefunden haben. Bill Skarsgård (36) hatte erst vor Kurzem klargestellt, dass er wegen der Agentenrolle weder kontaktiert noch zu einem Vorsprechen eingeladen worden sei. Zuvor war auch sein Bruder Alexander Skarsgård (50) mit der Rolle in Verbindung gebracht worden. Robert selbst zeigte sich nach der offiziellen Bekanntgabe tief geehrt. Gegenüber Variety erklärte er: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens." Mit wem sich der neue Bond in seinem ersten Einsatz messen muss, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Cillian Murphy bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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