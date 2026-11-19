Da dürften so einige Hörer große Ohren bekommen haben: Tommi Schmitt (37) hat in seinem Fußballpodcast ganz nebenbei eine Familienverbindung öffentlich gemacht, von der bislang kaum jemand wusste. In der aktuellen Folge von "COPA TS" plauderte der Moderator im Gespräch mit Ex-Nationalspieler Christoph Kramer (35) aus, dass er längst nicht der einzige Promi in der Familie ist: Influencerin Laura Abla ist seine Cousine. Die Social-Media-Bekanntheit heißt mit bürgerlichem Namen ebenfalls Schmitt, arbeitet seit einiger Zeit als Model und ist zudem mit dem spanischen Nationalspieler Dani Olmo (28) liiert, der früher für RB Leipzig auflief und inzwischen beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Eine große Inszenierung gab es zu der Enthüllung allerdings nicht. Stattdessen rutschte Tommi mitten im Fachgesimpel ganz beiläufig der entscheidende Satz heraus: "Es kann natürlich sein, Dani Olmo hört diesen Podcast, weil meine Cousine ist ja mit ihm zusammen."

Auf den Barça-Star kamen Tommi und Christoph zu sprechen, weil sie über Nationalspieler debattierten, die ihre Gegner mit einer ganz besonderen Einwurftechnik überrumpeln können. Eine solche Geheimwaffe soll im aktuellen DFB-Kader der Debütant Brajan Gruda sein und damit womöglich schon in den kommenden Partien der Nations League für Furore sorgen. Damit der Überraschungseffekt nicht verpufft, sollten potenzielle Gegner der deutschen Mannschaft diese Podcastfolge aber besser nicht anhören, so Tommi. Und da Deutschland in dem Wettbewerb auch auf Spanien treffen kann, brachten die beiden Dani ins Spiel: Schließlich könnte der Mittelfeldstar über seine Freundin Laura Wind von der Finte bekommen. Allzu große Sorgen um einen möglichen Geheimnisverrat scheint sich Tommi aber nicht zu machen. Er bezweifelte offen, dass der Fußballer tatsächlich zu seinen Hörern zählt: "Ich weiß nicht so richtig, ob er Bock hat, Podcast zu hören."

Laura und Dani sind bereits seit Längerem ein Paar, und schon vor einigen Monaten brodelte rund um die beiden die Gerüchteküche: Bei ihren Stadionbesuchen während der Fußball-Weltmeisterschaft blitzte auf Fotos ein Ring an ihrer Hand auf, was prompt Spekulationen über einen möglichen Antrag auslöste. Bei einer späteren Filmpremiere in Berlin wurde Laura auf die Gerüchte angesprochen, gab dabei allerdings keine klare Antwort. Wie eng das Verhältnis zwischen Laura und ihrem Cousin Tommi im Alltag ist, bleibt bislang ebenfalls unklar: Der Podcaster sprach bisher weder über gemeinsame Familienfeiern noch über ihren privaten Kontakt.

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Collage: Instagram / tommischmitt, lauraabla Collage: Tommi Schmitt und Laura Abla

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Instagram / lauraabla Dani Olmo und seine Freundin Laura Abla feiern die Weltmeisterschaft.

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