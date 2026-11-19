Charlotte Church (40) muss sich von einem Herzensprojekt verabschieden: Die Sängerin schließt ihr Wellnessretreat The Dreaming im walisischen Rhydoldog House endgültig. Das teilte das Team des Anwesens nahe Rhayader in der Grafschaft Powys über Instagram mit. Nach drei Jahren ist damit Schluss. Noch im Oktober hatte es zunächst geheißen, der Betrieb werde vorübergehend eingestellt, um das Konzept und die Angebote neu zu bewerten, wie The Standard berichtete. Inzwischen steht jedoch fest, dass es keine Wiedereröffnung geben wird. Aus der angekündigten Pause wird ein endgültiger Abschied. Die Musikerin hatte das einstige Zuhause der Modedesignerin Laura Ashley 2021 gekauft und eigenes Geld in die Renovierung und Umgestaltung des Anwesens gesteckt. Zwei Jahre später eröffnete sie dort The Dreaming. Das Retreat sollte seinen Gästen die Möglichkeit bieten, wieder eine engere Verbindung zur Natur aufzubauen und sich mit ihrer Spiritualität auseinanderzusetzen.

In ihrer Abschiedsbotschaft blickte das Team mit Wehmut auf die vergangenen Jahre zurück: "Leider mussten wir erkennen, dass dies nicht einfach eine Zeit des Winterschlafs ist, sondern das Ende unserer Reise mit The Dreaming. Was für ein paar wunderschöne, wilde und wundervolle Jahre es waren." Gleichzeitig richteten die Verantwortlichen ihren Dank an die Tausenden Gäste, die das Retreat besucht hatten. Auch Mitarbeiter, Freiwillige, Künstler, Gärtner, Hausangestellte, Köche und Heiler wurden gewürdigt, die das Projekt mitgestaltet und am Leben gehalten hätten. Seit der Eröffnung waren mehr als 3.000 Menschen zu Gast. Das Angebot reichte von Klangheilung und Waldbaden über Druidenzeremonien bis hin zu Kaltwasserbädern. Neben regulär buchbaren Aufenthalten gab es ein "Zahle, was du kannst"-Modell, bei dem eine Übernachtung bereits ab einem Pfund möglich war. Mitarbeiter des britischen Gesundheitsdienstes NHS durften sogar kostenlos bleiben. Für ihr Herzensprojekt hatte Charlotte ein erhebliches finanzielles Risiko auf sich genommen. Wie sie bereits früher erzählt hatte, investierte sie "so ziemlich" ihre gesamten Lebensersparnisse in das Projekt.

Bereits Anfang des Jahres hatte Charlotte das Retreat im Gespräch mit Press Association als ihre Antwort auf die Belastungen des modernen Lebens bezeichnet. Ihrer Beobachtung nach sehnen sich immer mehr Menschen nach Fürsorge, Gemeinschaft, einem stärkeren Bezug zur Natur und dem Gefühl, dazuzugehören. Zugleich wusste sie, dass ihr Angebot nicht alle Probleme lösen kann. "Das Retreat kann nicht alles in Ordnung bringen. Es ist keine magische Pille, aber es ist ein magischer Ort", sagte sie damals. Die Waliserin ist bereits seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit präsent. Ihr erstes Album "Voice of an Angel" veröffentlichte sie im Alter von zwölf Jahren. Es folgten weitere musikalische Projekte und zahlreiche Fernsehauftritte. Mit "The Charlotte Church Show" erhielt sie sogar eine eigene Talkshow. Im vergangenen Jahr gehörte sie außerdem zum Teilnehmerfeld der ersten Staffel der britischen TV-Show The Celebrity Traitors.

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Getty Images Charlotte Church posiert bei den National Television Awards 2026 in der Londoner O2 Arena

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Getty Images Charlotte Church

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