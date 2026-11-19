Vanessa Schmitt (31) schlägt beruflich einen neuen Weg ein, der eigentlich ein alter ist. Wie das Model jetzt in einer Fragerunde auf Instagram verriet, arbeitet sie wieder als Erzieherin. Diesen Beruf hatte die Influencerin, die unter anderem durch die Show "Beauty & The Nerd" bekannt wurde, ursprünglich gelernt. Für ihre berufliche Neuorientierung führt die Ex-Verlobte von Raúl Richter (39) gleich mehrere Beweggründe an. Zum einen spielen finanzielle Aspekte eine Rolle, da die laufenden Kosten für ihr Haus gestemmt werden müssen. Zum anderen wünschte sie sich wieder mehr Stabilität im Alltag: Ein verlässlicher Rhythmus, der Austausch im Team und eine sinnstiftende Tätigkeit hatten ihr in der letzten Zeit spürbar gefehlt. Der Social-Media-Welt will Vanessa trotzdem nicht den Rücken kehren. Ihre Arbeit als Influencerin möchte sie neben dem Job als Erzieherin weiterführen. Damit verbindet sie künftig zwei sehr unterschiedliche Arbeitswelten miteinander.

Gegenüber ihrer Community sprach Vanessa ganz offen über ihre Beweggründe: "Zum einen natürlich aus finanzieller Sicht. Ein Haus und die damit verbundenen Kosten bezahlen sich schließlich nicht von allein." Zwar liebt sie ihren Job in den sozialen Medien nach wie vor und ist aufrichtig dankbar für all die Türen, die ihr dadurch geöffnet wurden. Dennoch vermisste sie im Alltag bisher etwas Entscheidendes. Die Arbeit mit Kindern gibt ihr nun enorm viel zurück und schenkt ihr eine völlig neue Form der Erfüllung. Inzwischen hat sie für sich begriffen, dass wahrer Erfolg weit mehr bedeutet als reine Selbstständigkeit oder ein hohes Einkommen: Für sie zählt heute vor allem das Gefühl, abends rundum zufrieden nach Hause zu gehen. Sie sei "unglaublich froh", wieder als Erzieherin zu arbeiten, betonte die Influencerin. Nach den vielen Veränderungen in ihrem Leben beschäftige sie derzeit vor allem die Frage, wohin ihre persönliche Reise gehe. Immer größer werde ihr Wunsch, "einfach mal anzukommen". Sie wolle mit den richtigen Menschen an dem Ort sein, an den sie gehöre.

Hinter Vanessa liegt eine Zeit voller Veränderungen. Dazu gehörte auch das Liebesaus mit Raúl Richter. Rund sieben Jahre gingen die Influencerin und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben, im Dezember 2024 folgte sogar die Verlobung – doch im Januar 2026 verkündeten sie schließlich ihre Trennung. Im Nachhinein betonte Vanessa, dass verschiedene Ansichten zum Thema Kinderwunsch lediglich einen Teil der Gründe ausmachten. Welche Probleme die langjährige Beziehung sonst noch belasteten, behielt sie jedoch für sich. Während der Dreharbeiten zu "Beauty & The Nerd" war das Beziehungsende für das Model emotional noch sehr präsent. Mit etwas zeitlichem Abstand blickte sie dann differenzierter auf die Trennung zurück. Ihre Rückkehr in den Erzieherinnenberuf fällt damit in eine Zeit, in der sie sich auch privat neu orientiert. Als direkte Folge der Trennung bezeichnete Vanessa ihre Entscheidung allerdings nicht.

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Joyn Vanessa Schmitt, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026

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AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

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