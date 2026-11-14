Hilaria Baldwin teilt bewegende Bilder ihres Mama-Körpers

Hilaria Baldwin (42) zeigt sich von einer extrem privaten Seite. Auf Instagram teilte die Tänzerin nun ein emotionales Foto-Karussell, in dem sie dankbar auf die Veränderungen ihres Körpers nach mehreren Schwangerschaften zurückblickt. Anhand mehrerer Aufnahmen dokumentiert die siebenfache Mutter, wie sich ihr Körper im Laufe der Jahre entwickelt und verändert hat. Sechs der Kinder trug sie selbst aus. Dabei verknüpft sie die Bilder mit ihren persönlichen Erinnerungen an das Muttersein, an Verlust und an Selbstfürsorge. "Ich bin so dankbar für alles, was mein Körper getragen hat. Er ließ meine Babys heranwachsen. Trug ein kleines Wesen, von dem ich Abschied nehmen musste, und machte weiter, als ich mich leer fühlte", formulierte sie. Damit spielt Hilaria auf eine Fehlgeburt an, die sie mit großer Leere zurückließ. Ihren Beitrag versieht die Ehefrau von Alec Baldwin (68) zudem mit einer bewegenden Botschaft: "Zu lernen, dass es etwas Schönes ist, von uns selbst erfüllt zu sein."

In ihren Zeilen beschreibt Hilaria genau, wie nah große Liebe und tiefer Schmerz auf ihrem eigenen Weg als Mama beieinanderlagen. "Ich habe gelernt: Wenn man sein Herz öffnet, um es mit Liebe zu füllen, kann es auch gebrochen werden. Und trotzdem kämpfen wir entschlossen darum, ganz und nicht zerbrochen zu sein", schilderte sie. Heute versucht die Unternehmerin, sich trotz des turbulenten Familienalltags bewusst Zeit für die eigenen Bedürfnisse zu nehmen – und das ganz ohne schlechtes Gewissen. "Setzt irgendjemand von uns tatsächlich zuerst die eigene Sauerstoffmaske auf? Ich lerne, dass Zeit für mich nicht egoistisch ist. Meine Kinder beobachten, wie ich mich selbst liebe. Ich bin es wert, und sie sind es auch, denn eines Tages gehen sie vielleicht den Weg, den ich ihnen ebne", betonte sie in diesem Kontext. Auch während ihrer Schwangerschaften habe sie als eigene Person weiterhin präsent bleiben dürfen: "Von meinen Babys erfüllt zu sein, sollte nie bedeuten, dass ich selbst nicht mehr da bin. Ich kann den Raum teilen, ohne Angst davor zu haben, zu viel zu sein."

In der Kommentarspalte erhält Hilaria für ihre offenen Worte sehr viel Zuspruch – vor allem von anderen Müttern und Frauen, die auch einen Schwangerschaftsverlust erlebt haben. "Ich liebe das so, so sehr! Als Mama von sechs Kindern, die ebenfalls einen Verlust durchgemacht hat, weiß ich, wie wichtig es ist, uns in jeder Phase zu lieben. Du bist deinen Kindern ein strahlendes Vorbild", meinte etwa eine Followerin. Wie Selbstfürsorge in Hilarias Alltag mit sieben Kindern praktisch aussieht, hatte sie schon in der Vergangenheit ausgeplaudert. So geht sie beispielsweise täglich laufen und nimmt sich rund 30 Minuten Zeit für Ausdauertraining. Das helfe ihr mental und reguliere ihr Nervensystem, schilderte sie. Zusätzlich baut die Fitnessbegeisterte Yoga, Barre-Kurse und kurze, spontane Übungen in ihren stressigen Tagesablauf ein. Wenn nötig, trainiert sie dafür sogar im Badezimmer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin, Ehefrau von Alec Baldwin

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin zeigt ihren Körper

Anzeige Anzeige