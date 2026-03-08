Babyglück: Brody Jenner und Tia erwarten ihr zweites Kind

Brody Jenner (42) und seine Frau Tia Blanco erwarten ihr zweites Kind! Der Realitystar verkündete die freudige Nachricht am Samstag auf Instagram mit einer Reihe emotionaler Strandfotos. Auf einem der Bilder präsentiert die Profisurferin ihren wachsenden Babybauch, während die gemeinsame zweijährige Tochter Honey liebevoll den Bauch ihrer Mama küsst. Brody selbst ist zu sehen, wie er Tia einen Kuss gibt und dabei ein Ultraschallbild in die Höhe hält. "Unsere kleine Honey wird im September eine große Schwester", schrieb der Realitystar zu dem süßen Schnappschuss und fügte ein rotes Herz hinzu.

Die Reaktionen aus der berühmten Jenner-Familie ließen nicht lange auf sich warten: Kylie Jenner (28) kommentierte den Post mit weißen Herz-Emojis, während Kim Kardashian ein rotes Herz hinterließ. Besonders gerührt zeigte sich Brodys Mutter Linda Thompson, die schrieb, dass sie es kaum erwarten könne, ein weiteres "Baby Jenner" in den Armen zu halten. Die Vorfreude auf den Familienzuwachs ist damit auch bei der erweiterten Verwandtschaft deutlich spürbar. Brody und Tia wurden im Juli 2023 zum ersten Mal Eltern, als Töchterchen Honey zur Welt kam. Kurz darauf machte das Paar seine Liebe offiziell und heiratete im vergangenen Sommer bei einer intimen Zeremonie in Malibu im Kreise enger Familie und Freunde.

Schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter hatte Brody immer wieder betont, wie sehr das Vatersein ihn erfüllt. Im Gespräch mit dem Magazin People schwärmte er damals: "Sie ist das Beste, was mir je passiert ist." Die Freude über die kleine Honey war so groß, dass das Paar schon früh über weiteren Nachwuchs nachdachte. Brody verriet damals ganz offen, dass er sich sogar besonders über ein weiteres Mädchen freuen würde: "Ich will wieder ein Mädchen!" Neben den ganz großen Gefühlen ging es den stolzen Eltern aber auch darum, Honey möglichst viele Freiheiten zu lassen. Brody hatte immer wieder davon erzählt, wie er seiner Tochter schon spielerisch Musik und Sport näherbringt. "Ich produziere Musik und bin DJ, und Honey ist oft dabei, tanzt und hat ihren Spaß", erklärte er voller Stolz.

Instagram / tiablanco Brody Jenner und Tia Blanco

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter, März 2026

Instagram / brodyjenner Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter, April 2025