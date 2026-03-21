Kylie Jenners Bruder Brody schießt scharf gegen Timothées Ex

Brody Jenner (42) hat sich jetzt öffentlich in das Liebesdrama um seine Schwester Kylie Jenner (28) und ihren Freund Timothée Chalamet (30) eingeschaltet. Unter einem Instagram-Post von Page Six, der über die Aussagen von Timothées Ex-Affäre Sarah Tena berichtete, wurde der Realitystar deutlich. "Oh Gott. Lasst das glückliche Paar einfach in Ruhe", schrieb Brody unter den Beitrag. "Menschen haben ein Leben, bevor sie ihre Person treffen. Dieses Mädchen macht das offensichtlich für Aufmerksamkeit, und jeder kann das durchschauen", fügte der 42-Jährige hinzu und verteidigte damit seine Schwester und deren Partner.

Auslöser für Brodys Kommentar waren Aussagen von Sarah Tena, die in einem Interview mit der Daily Mail behauptete, sie sei von Timothées Beziehung zu Kylie "überrascht worden". Die 32-Jährige, eine ehemalige Unterhaltungskünstlerin, gab an, sie habe drei Jahre lang eine romantische Verbindung mit dem Schauspieler gehabt, bevor er mit Kylie zusammenkam. Sarah erklärte, sie und Timothée hätten sich nach dem ersten Kontakt über Instagram im Januar 2020 sporadisch getroffen. Nach mehreren Dates habe sie ihm bei ihrem letzten persönlichen Treffen ihre tieferen Gefühle gestanden. Sechs Monate später sei er dann mit Kylie zusammen gewesen.

Timothée und Kylie sind mittlerweile seit drei Jahren ein Paar und zeigten sich kürzlich bei der Vanity Fair Oscar Party sehr verliebt. Der Schauspieler hatte seine Freundin bei den Golden Globes und Critics' Choice Awards in seinen Dankesreden erwähnt. Bei der Afterparty nach den Oscars, wo Timothée den Best Actor Award an Michael B. Jordan (39) verlor, fand er Trost in Kylies Armen. Er wurde dabei gesehen, wie er sie umarmte und ihr einen Kuss auf die Wange gab. Die zweifache Mutter erschien in einem hautengen schwarzen Kleid mit Schlitz, während Timothée denselben weißen Anzug trug, den er bereits bei der Oscar-Verleihung getragen hatte. Die Oscars waren für den Schauspieler eine schwierige Nacht gewesen, da er als früher Favorit galt, aber letztlich leer ausging.

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Getty Images Brody Jenner, Realitystar

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026