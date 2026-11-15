Emma Fernlund packt aus: Sie hadert mit ihrem Promi-Leben

Emma Fernlund (25) gewährt ihren Fans einen ungewohnt ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben. In einem neuen Instagram-Beitrag spricht der Realitystar über die Schattenseiten des Promi-Daseins und darüber, wie sehr sie die ständige Bewertung durch fremde Menschen inzwischen belastet. Zu Aufnahmen von einem Trip nach Wien erzählt die Influencerin von einem Gespräch mit einer Freundin. Dabei gesteht sie, dass kritische und verletzende Kommentare sie stärker belasten, als sie bislang nach außen erkennen ließ. Nach außen gibt sich Emma bei Gegenwind meist souverän und unbeeindruckt. Doch wie sie selbst einräumt, ist diese ständige Fassade nicht ohne Folgen für ihre Persönlichkeit geblieben: "Ich merke, dass ich härter werde, aber auch kühler."

Gleichzeitig hadert Emma damit, ob sie sich überhaupt beschweren darf. Schließlich habe sie sich diesen Beruf mit all seinen belastenden Seiten selbst ausgesucht. Was sie besonders umtreibt: Ihre abwehrende Haltung könnte nicht nur Fremde treffen, sondern sie auch gegenüber den Menschen in ihrem Umfeld verschlossener machen. "Und ich will nicht, dass Menschen, die es gut mit mir meinen, irgendwann die Version von mir abbekommen, die sich nur noch schützt", erklärt sie. Außerdem kritisiert die Influencerin, dass viele Zuschauer anhand kurzer TV- oder Social-Media-Ausschnitte vorschnell über ihre Persönlichkeit urteilen. Wer selbstsicher auftritt oder auch einmal deutliche Worte findet, werde schnell als jemand wahrgenommen, der keine verletzliche Seite habe. Mit Kritik könne sie grundsätzlich umgehen, betont Emma. Manche Aussagen würden sie aber trotzdem verletzen. Am Ende ihres Beitrags richtet sie eine Frage an ihre Follower: Rechtfertigt ein Leben in der Öffentlichkeit tatsächlich jede Form von Bewertung?

Bekannt wurde Emma unter anderem durch ihre Auftritte in den Realityshows Temptation Island VIP, Das Sommerhaus der Stars und Are You The One – Reality Stars in Love. Daneben ist sie als Influencerin aktiv. An ihrem Job schätzt sie vor allem, dass sie von überall aus arbeiten kann und gut verdient. Während ihres gemeinsamen Aufenthalts in Wien ließ ihre Freundin allerdings keinen Zweifel daran, dass dieser Beruf für sie selbst nicht infrage käme. Emmas Reaktion darauf macht deutlich, wie sehr sie selbst mit ihrer Tätigkeit hadert: "Wenn ich nochmal wählen könnte, würde ich am liebsten von überall aus arbeiten und gutes Geld verdienen, aber ohne die Öffentlichkeit."

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Juli 2026

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

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