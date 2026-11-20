"Landman" bekommt Verstärkung: Scott Speedman (51) wird in der dritten Staffel der Paramount+-Serie eine Gastrolle übernehmen. Damit ergänzt der Schauspieler die Besetzung rund um die Hauptdarsteller Billy Bob Thornton (71) und Demi Moore (64). Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen haben bereits begonnen, wie Deadline berichtet. Als Schauplatz dient erneut Texas, wo auch die Handlung der Serie angesiedelt ist. Welche Rolle Scott übernehmen wird, haben die Verantwortlichen bislang allerdings nicht verraten. Auch Details dazu, welche Bedeutung seine Figur für die Geschichte haben wird, sind noch nicht bekannt.

In "Landman" dreht sich alles um Glücksritter, Ölarbeiter und milliardenschwere Unternehmer, die in den Boomtowns von Westtexas ihr Glück suchen. Der Ölboom hat dabei weitreichende Auswirkungen: Er verändert die Wirtschaft und die Geopolitik und wirkt sich auch auf das Klima aus. Vor der Kamera steht ein hochkarätiges Ensemble. Neben Billy Bob und Demi gehören unter anderem Andy Garcia (70), Sam Elliott (82), Ali Larter (50), Jacob Lofland (30), Michelle Randolph (29) und Michael Kelly (58) zur Besetzung. Entwickelt wurde die Serie von Taylor Sheridan und Christian Wallace. An der Produktion ist neben Paramount Television Studios und 101 Studios auch Taylors eigene Firma Bosque Ranch Productions beteiligt. Mit seiner Gastrolle wird Scott nun ebenfalls Teil der dritten Staffel.

"Landman" ist für Scott nicht das einzige Serienprojekt der jüngeren Vergangenheit, wie TVLine berichtete. Zuletzt spielte er die Titelrolle in der ABC-Serie "R.J. Decker", deren zweite Staffel Ende Oktober abgeschlossen wurde. Auch in "Running Point" und "Grey's Anatomy" war der Schauspieler zu sehen. In der 23. Staffel des Krankenhausdramas sind weitere Auftritte von ihm geplant. Seinen Durchbruch feierte der Kanadier mit der Serie "Felicity". Später machte er vor allem mit seiner Rolle in "Animal Kingdom" von sich reden. Weitere Serienauftritte hatte er unter anderem in "Teacup", "You" und "Last Resort". Auch im Kino sammelte Scott bereits Erfahrung und wirkte in Filmen wie "Underworld", "The Strangers" und "The Vow" mit.

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Getty Images Scott Speedman bei einer Pressekonferenz 2014

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Matt Winkelmeyer / Getty Images Scott Speedman, Schauspieler

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