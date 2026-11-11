Das bittere Ende der ersten Staffel "Campus Drivers" erklärt

Achtung, Spoiler! Wer das Finale der sechsteiligen Prime-Video-Serie "Campus Drivers" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt besser nicht weiterlesen. Für Loïs (Carmen Kassovitz) und Lane (Baptiste Masseline, 26) endet die erste Staffel nämlich ohne Happy End, obwohl die beiden sich ihre Liebe gestanden haben. Verantwortlich dafür ist vor allem Lanes Mutter Daphné: Sie hat ihren Sohn an der Belrose University exmatrikuliert und ihm einen Platz an einer renommierten Filmhochschule in Los Angeles besorgt. Gemeinsam mit ihm will sie dorthin ziehen. Als Lane sich weigert, greift Daphné zu einem drastischen Druckmittel: Sie droht, Loïs das Stipendium für ihr Medizinstudium entziehen zu lassen. Um die Zukunft seiner Freundin nicht zu gefährden, lenkt Lane ein. Damit entscheidet er jedoch erneut allein über ihr gemeinsames Leben. Der bittere Cliffhanger folgt wenig später: Loïs kommt in Lanes Wohnung und trifft dort nur auf Möbelpacker. Lane kann sie nicht erreichen. Ob er Belrose zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen hat, bleibt offen. Sicher ist lediglich, dass Loïs ohne jede Erklärung zurückbleibt.

Kurz zuvor schien für Loïs und Lane endlich alles gut zu werden. Nachdem er sie wegen Veränderungen im Zimmer seines verstorbenen Bruders Mike aus der Wohnung geworfen hatte, ließ Lane sie durch sein selbst geschriebenes Drehbuch "Supermad" an seiner Vergangenheit teilhaben. Darin beschreibt er, wie Aaron Mikes Drogensucht befeuert und ihm Geld abgenommen hatte. In Mikes Todesnacht überließ Lane seinem berauschten Bruder nach einem Streit die Motorradschlüssel. Mike fuhr ihm hinterher und verunglückte tödlich. Seitdem gibt Lane sich selbst die Schuld. Auf der Belrose-Gala eskaliert die Lage: Lane wirft Aaron vor allen Anwesenden eine Mitschuld an Mikes Tod vor und schlägt ihn. Anschließend gesteht er seiner Mutter, er habe das Gefühl, sie hätte lieber ihn als Mike verloren. Loïs folgt ihm bis zur Unfallstelle, spricht ihn von seiner Schuld frei und erklärt ihm über ein Walkie-Talkie ihre Liebe. Weinend bricht Lane in ihren Armen zusammen. Sein wortloser Abschied trifft sie dadurch umso härter. Auch Donovans Geschichte bleibt offen: Sein Vater Eric bricht beim Basketballtraining bewusstlos zusammen.

Kein Wunder also, dass die Fans nach Nachschub verlangen! "Campus Drivers" hatte sich schon drei Tage nach dem Start am 6. November an die Spitze der Prime-Video-Charts gesetzt. Dabei ließ die französische Serie unter anderem "The Mongoose" und "Drive – The Pretenders" hinter sich. Auch auf dem offiziellen Instagram-Account des Streamingdienstes fiel das Echo begeistert aus. "Ich habe die komplette Serie an einem Abend verschlungen", schrieb ein Zuschauer. Nach dem bitteren Finale bleibt vor allem eine Frage offen: Wie geht es weiter? "Ich brauche sofort die zweite Staffel", forderte ein Fan unter dem Instagram-Post. Eine offizielle Bestätigung für eine Fortsetzung hatte zum Zeitpunkt des Berichts allerdings noch nicht vorgelegen. An Vorlagen mangelte es zumindest nicht: Die gleichnamige New-Adult-Buchreihe von C. S. Quill umfasste insgesamt fünf Teile.

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Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

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