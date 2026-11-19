Sara Kulka (36) hat sich nach einem Tag Funkstille mit ernsten Worten bei ihren Fans gemeldet. In ihrer Instagram-Story erklärte der Realitystar, dass es ihr am Vortag psychisch sehr schlecht gegangen sei. "Ich habe mich gestern nicht gemeldet, weil ich, wie so oft, einen Nervenzusammenbruch hatte. Gestern aber in einer Größenordnung", berichtete Sara. Auslöser für den emotionalen Ausnahmezustand sei unter anderem der Abschied von ihren beiden Töchtern gewesen. Nach fast fünf Wochen bei ihrer Mutter hatte der Vater die Mädchen am Vortag abgeholt. Die lange gemeinsame Zeit scheint den anschließenden Trennungsschmerz für Sara besonders schwer gemacht zu haben. Tränen sind in dem Video zwar keine zu sehen, dennoch wirkt das Model sichtlich bedrückt.

Dabei hatte Sara der kinderfreien Zeit zunächst durchaus etwas Positives abgewinnen können. Obwohl ihre Töchter ihr Leben seien, habe sie sich darauf gefreut, wieder mehr Zeit für sich zu haben und liegen gebliebene Aufgaben zu erledigen. Doch kaum hatten sich die Mädchen verabschiedet, sei die Vorfreude in heftige Sehnsucht umgeschlagen. "Kaum waren sie draußen aus dem Haus, habe ich erst mal wieder geweint, weil ich sie so vermisst habe", gestand Sara in ihrer Instagram-Story. Auch in der darauffolgenden Nacht hätten ihr die Kinder so sehr gefehlt, dass sie keinen Schlaf habe finden können. Nach beinahe fünf Wochen, in denen die beiden ständig bei ihr gewesen waren, habe sie sich vollständig an ihre Anwesenheit gewöhnt. Umso mehr habe ihr das plötzlich leere Zuhause zugesetzt. Dennoch versucht Sara, die Situation anzunehmen. Sie hebt hervor, wie wichtig der Vater im Leben der Mädchen sei, und zeigt sich dafür dankbar. Ihre freien Tage wolle sie nun für sich und ihre anstehenden Aufgaben nutzen.

Mit ihrem Noch-Ehemann hat Sara zwei gemeinsame Töchter: Mathilda Magdalena und Annabell. Bereits Anfang des Jahres hatte sie ihren Followern einen Einblick gegeben, wie die Betreuung der Mädchen damals im Alltag organisiert war. Damals erklärte sie, dass die Mädchen zu regulären Zeiten von Dienstag bis Donnerstag bei ihrem Vater waren. Anschließend holte Sara sie nach der Schule ab. Mit diesem Modell sollte vermieden werden, dass die getrennten Eltern bei der Übergabe der Kinder direkt aufeinandertreffen. Während der Ferien wurde die Aufteilung hingegen flexibel gehandhabt. Dabei spielten unter anderem berufliche Verpflichtungen und geplante Reisen eine Rolle. Wie genau die Betreuung aktuell geregelt ist, führte Sara in ihrer neuen Instagram-Story nicht weiter aus. Ihre emotionale Schilderung macht jedoch deutlich, wie schwer ihr der Abschied nach der langen gemeinsamen Zeit fällt. Trotz ihrer großen Sehnsucht stellt Sara auch in ihrer aktuellen Instagram-Story die Rolle des Vaters nicht infrage. Stattdessen betont sie ausdrücklich, dass seine Zeit mit den Kindern wichtig sei.

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IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model

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IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

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