Kim Hnizdo startet 30er mit Fokus auf Liebe und "Zuhause"

Glamour, Glitzer und ganz große Gefühle: In Frankfurt hat Kim Hnizdo ihren 30. Geburtstag mit einer wilden Partynacht gefeiert und damit den Start in ein neues Jahrzehnt zelebriert – das wohl ganz anders aussehen wird als das letzte. Gemeinsam mit Freundinnen, Freunden und ihrem Partner Lior Beno Rosen ließ sie im Hotel Roomers die Korken knallen. Vor Mitternacht funkelte Kim (30) im roségoldenen Minikleid, danach zeigte sie sich im auffälligen Bikini-Look – und um Punkt zwölf Uhr gab es Torte, Jubel und ein geheimnisvolles Geschenk von Lior, das sich später als funkelnde Rolex entpuppte. Der Abend stand für das Model ganz im Zeichen von Glamour, Liebe und dem Blick nach vorn.

Im Gespräch mit Bild ließ Kim ihre vergangenen zehn Jahre im Rampenlicht Revue passieren: Seit ihrem Sieg bei Germany's Next Topmodel vor einem Jahrzehnt habe sie ihr Leben voll ausgekostet. "Alles mitnehmen, was geht. Bis jetzt war mein Leben immer wild [...] Eins plus mit Sternchen", schwärmt sie. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie wichtig ihr Vorbild Heidi Klum (52) für ihren Weg war und noch immer ist: "Sie ist mein Vorbild, keiner hat in Deutschland solch eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Ich liebe Heidi." Doch nun ist sie bereit, sich auf das "Ankommen" zu fokussieren. "Ich will ein Zuhause, ich will Familie", betont sie.

Kim sorgte bereits vor und ließ sich ihre Eizellen einfrieren. Von denen könnte sie eventuell bald Gebrauch machen, denn der Wunsch nach eigenem Nachwuchs ist mittlerweile groß. Wann das Baby kommen wird? "Das weiß nur Gott", erklärt sie. Aber bis dahin genießen die einstige TV-Show-Teilnehmerin und ihr Liebster die Zweisamkeit in vollen Zügen. "Lior ist mein Zuhause", betont sie und ergänzt voller Liebe: "Zum ersten Mal steht ein Mann wirklich an erster Stelle."

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Imago Model Kim Hnizdo im März 2026

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Instagram / kimhnizdo Kim Hnizdo, Model

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Instagram / kimhnizdo Kim Hnizdo und ihr Partner Lior