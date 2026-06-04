20 Jahre "GNTM": Das machen die Topmodel-Gewinnerinnen heute

Wer glaubt, dass ein Sieg bei Heidi Klum (53) automatisch zu einem raketenhaften Aufstieg à la Lena Gercke (38) führt, wird beim Blick zurück eines Besseren belehrt: Nach über zwei Jahrzehnten Germany's Next Topmodel haben bereits mehrere Gewinnerinnen bewiesen, dass manchmal doch alles ganz anders kommt, als zunächst gedacht. Allen voran Jennifer Hof (35), die 2008 mit zarten 17 Jahren siegte, der Branche jedoch bereits nach kurzer Zeit komplett den Rücken kehrte. Sie tauschte den Laufsteg laut Joyn gegen einen soliden Bürojob, widmete sich dem Hobby-Gaming und lebt heute mit Ehemann und drei Kindern glücklich in Schweden. Eine ähnlich bodenständige Zweitkarriere wählte Jana Beller (35), Gewinnerin von 2011. Trotz beachtlicher Buchungen – unter anderem für Hugo Boss und Esprit – zog es sie ins Unternehmertum: Jana betreibt heute mehrere Filialen einer bekannten Backwarenkette in Deutschland.

Große Erfolge feierte auch die einst auffallend schüchterne Schönheit Luisa Hartema (31), die trotz ihres anfänglichen Küken-Status internationale Fashion-Weeks eroberte und zahlreiche Jobs bei großen Marken wie Gillette oder Maybelline abräumte. Nach Stationen in New York verlagerte sie ihren Lebensmittelpunkt schließlich nach München, wo sie seit 2023 verheiratet und Mutter einer Tochter ist. Einen gänzlich anderen, eher musikalischen Abzweig nahm wiederum Kim Hnizdo (30). Unvergessen durch ihr radikales Umstyling und das Liebesdrama um Ex-Freund "Honey", startete das Model unlängst ein neues Kapitel: Im November 2025 überraschte sie ihre Gefolgschaft mit der tanzbaren Single "Pretty World" – einer Co-Produktion mit DJane Pretty Pink.

Die Riege der prominentesten Gewinnerinnen zeigt derweil, wie man den Titel nutzen kann, um selbst zur Marke zu werden. Ur-Siegerin Lena etablierte sich als Primetime-Moderatorin und führt mit "LeGer" ihr eigenes Fashion-Label, während Barbara Meier (39) den Spagat zwischen Schauspielkarriere, großen Fashion Weeks und familiären Verpflichtungen als zweifache Mutter meistert. Stefanie Giesinger wiederum baute ein eigenes Beauty- und Mode-Imperium auf, und Sara Nuru (36) transformierte ihren High-Fashion-Erfolg in ein nachhaltiges Social-Business für Frauenprojekte. Dass die Show auch bei den jüngeren Siegerinnen wie Alex Mariah Peter (28) oder Vivien Blotzki als extremes Karrieresprungbrett funktioniert hat, beweist: Auf Heidis Catwalk laufen sich die meisten erst warm, bevor sie beruflich richtig durchstarten.

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Getty Images Jenny Hof, Heidi Klum und Barbara Meier, "Germany's Next Topmodel"-Stars

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Getty Images Sara Nuru, Barbara Meier, Jennifer Hof und Lena Gercke 2009 in Düsseldorf

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Getty Images Kim Hnizdo und Elena Carrière 2016 auf Mallorca