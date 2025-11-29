GNTM-Siegerin Kim Hnizdo will neuen Staffelsong beisteuern

Kim Hnizdo (29), bekannt als Gewinnerin der 2016er Staffel von Germany's Next Topmodel, wagt sich auf neues Terrain und überrascht mit Gesangstalent: Zusammen mit der DJane Pretty Pink hat das Model den Song "Pretty World" veröffentlicht. Doch das Lied ist mehr als ein musikalisches Debüt: Kim pitchte ihn bei den Glamour "Women of the Year"-Awards direkt Heidi Klum (52) als möglichen Titelsong für die nächste Staffel von GNTM. "Es wäre mir eine große Ehre, zu meinem zehnjährigen Jubiläum 2026 auch musikalisch in Erscheinung zu treten", schwärmte die gebürtige Hessin laut Bild.

"Pretty World" ist nicht nur ein Ohrwurm, sondern transportiert auch eine starke Botschaft. "Frauen sollten sich nicht an von außen erzwungenen vermeintlichen Schönheitsidealen orientieren", erklärte Kim. In Vorbereitung auf die Aufnahme nahm sie sogar Gesangsunterricht, um ihre Stimme zu trainieren, und schrieb den Text selbst. Der Produktionsprozess habe sie vor einige Herausforderungen gestellt. "Ich hatte keine Ahnung, was für ein riesiger Aufwand dahintersteckt. Die Stimme ist ein Instrument und das muss man lernen", gestand sie. Trotz dieser Hürden wirkt Kim dankbar und stolz auf das Ergebnis ihres ersten offiziellen musikalischen Projekts.

Kim, die 2016 beim Umstyling einen kecken Kurzhaarschnitt verpasst bekam und mit ihrem damaligen Partner Alexander "Honey" Keen (43) Schlagzeilen machte, hat seither eine beeindruckende Karriere hingelegt. Rückblickend auf ihren neuen Weg zeigt sie sich selbstkritisch, aber auch energisch: "Ich musste wohl ein bisschen geschubst werden, um das zu wagen." Schon zuvor konnte sie bei Freunden und Karaoke-Events ihre gesangliche Begeisterung nicht verbergen, doch erst die Zusammenarbeit mit Pretty Pink brachte für sie den entscheidenden Impuls. Ihre neue Vielseitigkeit zeigt, dass sie keine Hemmungen hat, ihre Komfortzone zu verlassen. Mit "Pretty World" blickt sie nun voller Vorfreude auf einen weiteren möglichen Wendepunkt in ihrer Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Imago Pretty Pink und Kim Hnizdo bei den BUNTE New Faces Award Film im Festsaal Kreuzberg, Berlin, 08.10.2025

Anzeige Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Kim Hnizdo, Heidi Klum und Elena Carrière auf der amfAR-Gala in New York