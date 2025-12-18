Meg Ryan trauert: Emotionales Statement zu Rob Reiner

Meg Ryan (64) hat sich erstmals öffentlich zum Tod von Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele Singer Reiner geäußert. Die Schauspielerin teilte am Mittwoch auf Instagram ein inniges Foto, das sie und den Regisseur beim Tanzen zeigt. "Oh, wie sehr wir diesen Mann vermissen werden", schrieb Meg in ihrem Post. Sie bedankte sich in ihrer Nachricht ausdrücklich bei Rob und Michele und sprach von einer "unfassbaren Tragödie". Rob und Michele wurden am 14. Dezember tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner (32) gilt als dringend tatverdächtig.

Rob und Meg lernten sich durch den Kultfilm "Harry und Sally" kennen, in dem Rob Regie führte und sie an der Seite von Billy Crystal (77) die Hauptrolle übernahm. In ihrem Beitrag dankte Meg den Reiners für ihren Blick auf das Gute: "Danke, Rob und Michele, für den Glauben an die wahre Liebe, an Märchen und an das Lachen", schrieb sie. Die Schauspielerin würdigte zudem ihren Idealismus und Patriotismus: "Danke für euren Glauben an das Beste im Menschen und für eure tiefe Liebe zu unserem Land." Zu der Tragweite des Verlusts sagte sie: "Ich muss glauben, dass ihre Geschichte nicht mit dieser unfassbaren Tragödie endet, dass daraus etwas Gutes entstehen kann, ein größeres Bewusstsein." Und weiter: "Ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie hätten gewollt, dass das hoffnungsvoll und menschlich ist, etwas, das uns alle zu mehr Verständnis füreinander und zu etwas Frieden bringt."

Meg und Rob verband über Jahrzehnte eine enge kreative Freundschaft, die weit über "Harry und Sally" hinausging. Immer wieder schwärmte die Schauspielerin in Interviews davon, wie sehr sie Robs Humor, seine Herzenswärme und seinen Blick auf Beziehungen geprägt haben. Rob war für seine Liebe zu Geschichten bekannt, sowie für seinen starken Glauben an das Gute im Menschen. Meg selbst hatte in der Vergangenheit oft betont, wie sehr sie von seiner positiven und kreativen Energie inspiriert wurde. Das Drama um Rob und Michele hatte viele Weggefährten in Hollywood erschüttert. Auch Stars wie Kevin Bacon (67), Maria Shriver (70) und Jamie Lee Curtis (67) posteten auf Instagram emotionale Abschiedsworte. Sie alle werden Rob und Michele vermissen.

SIPA PRESS / Action Press Meg Ryan während der Fashion Week in Paris, Juli 2019

Getty Images Rob Reiner, Meg Ryan, und Billy Crystal zum 30-Jahr-Jubiläum von "Harry und Sally" im April 2019

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014