So werden Rob und Michele Reiner bei den Oscars geehrt

Bei den Oscars am 15. März wird Rob Reiner (†78) eine besondere Ehrung zuteilwerden. Der verstorbene Regisseur und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (†70) sollen im Rahmen des In-Memoriam-Segments gewürdigt werden, wie das Magazin Variety berichtet. Billy Crystal (77) und Meg Ryan (64), die beide in Robs berühmter romantischer Komödie "Harry und Sally" von 1989 mitspielten, werden die Hommage anführen. Zudem sollen weitere Stars aus seinen Filmen an der Ehrung teilnehmen. Quellen verraten, dass Billy während der Zeremonie über seine Freundschaft mit dem Filmemacher sprechen wird. Rob und Michele waren im Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden worden.

Oscar-Moderator Conan O'Brien (62), der eng mit Rob und Michele befreundet war, kündigte gegenüber Extra an, dass die Ehrung des Paares ein sehr kraftvoller Teil der Show sein werde. Die Oscar-Produzenten Katy Mullan und Raj Kapoor äußerten sich bei einer Pressekonferenz am 11. März zu ihren Plänen für das In-Memoriam-Segment. "Es war wirklich ein sehr schwieriges Jahr, daher haben wir seit vielen Monaten über das In Memoriam gesprochen", erklärte Katy. Sie betonte, dass die Branche dieses Jahr eine enorme Anzahl bedeutender Persönlichkeiten verloren habe und das Team mit großer Sorgfalt an einem Tribut arbeite, der den verstorbenen Menschen gerecht werde.

Nicht alle sind jedoch mit der Planung zufrieden. Corey Feldman (54), der in Robs Film "Stand by Me" von 1986 mitspielte, behauptete auf X, dass er nicht zu der Ehrung eingeladen worden sei. Er vermutete, dass seine ehemaligen Co-Stars Jerry O'Connell (52) und Wil Wheaton (53) zur Teilnahme aufgefordert wurden, während er übergangen wurde. "Ja, es ist wahr, dass ich nicht eingeladen wurde", schrieb der Schauspieler. Er bat seine Fans jedoch, keine Petitionen für seine Anwesenheit zu starten. "Es ist nicht mein Moment. Es geht um den tragischen Verlust unseres Freundes Rob Reiner und sein Andenken", erklärte Corey weiter. Er versicherte, dass er Rob auf seine eigene Weise ehren werde.

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Getty Images Conan O'Brien, Comedian

Getty Images Rob Reiner, Meg Ryan, und Billy Crystal zum 30-Jahr-Jubiläum von "Harry und Sally" im April 2019