Für Herzogin Meghans (45) Vater wird es vor Gericht jetzt richtig ernst: Trotz seiner erst in diesem Jahr diagnostizierten Demenzerkrankung muss sich Thomas Markle Sr. (82) weiter wegen schwerer Vorwürfe verantworten. Ein unabhängiges forensisch-psychiatrisches Gutachten bescheinigt dem 82-Jährigen, verhandlungsfähig zu sein. Laut der Expertise kann er die Vorwürfe gegen ihn sowie die möglichen Folgen des Strafverfahrens ausreichend erfassen. Wie BBC berichtet, nahm die US-Magistratsrichterin Lindsay Griffin das Gutachten am Donnerstag vor einem Bundesgericht in Florida als Beweismittel an, womit das Verfahren vorerst weiterlaufen kann. Thomas, dem der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen wird und der im Rollstuhl zu dem Termin kam, bestreitet alle Anschuldigungen. Seine Anwältin Mary Claire Wolf erhob zunächst keinen Einspruch gegen die Einschätzung, behielt sich aber vor, das Gutachten anzufechten, falls der Fall nach Kalifornien verlegt wird.

Am 6. November hatten Ermittler den einstigen TV-Lichtregisseur in einer Seniorenresidenz in Lakeland im US-Bundesstaat Florida festgenommen, nachdem FBI-Beamte zuvor zwei seit fast 20 Jahren von ihm gemietete Lagerräume in Los Angeles durchsucht hatten. Dort sollen sie unter anderem Dias, Filmnegative und Bücher beschlagnahmt haben, wobei sich unter den insgesamt 78 sichergestellten Gegenständen auch Missbrauchsaufnahmen befinden sollen. Der Strafanzeige zufolge zeigen zwei Bilder einen Mann, den ein Zeuge als Thomas erkannt haben soll, mit einem nackten Mädchen im Kindesalter – bewiesen sind die Vorwürfe bislang nicht. Nach der Festnahme durfte er gegen Kaution und mit elektronischer Fußfessel zunächst in die Seniorenresidenz zurückkehren, soll die Fußfessel jedoch wenige Tage später mitten in der Nacht abgenommen haben und sitzt seither in Untersuchungshaft. Am 1. Dezember steht die nächste Anhörung in Florida an. Erhebt eine Grand Jury vorher Anklage, geht der Fall nach Kalifornien, wo ihm bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft in einem Bundesgefängnis drohen, während auch die Behörden auf den Philippinen wegen mutmaßlichen Missbrauchsmaterials gegen ihn ermitteln.

Zweifel an seiner Verhandlungsfähigkeit waren nach Thomas' erstem Gerichtstermin aufgekommen – damals waren sein hohes Alter, sein angeschlagener Gesundheitszustand und offensichtliche Erinnerungslücken aufgefallen. Es blieb unklar, ob er dem Verfahren folgen und seine Verteidigung angemessen unterstützen kann. Richterin Griffin beauftragte deshalb die unabhängige forensische Psychiaterin Dr. Amie Gerodimos mit dem Gutachten, das dem Gericht bis zum 20. November vorliegen sollte. Mit dem nun akzeptierten Ergebnis ist das wichtigste Hindernis für das Verfahren vorerst aus dem Weg geräumt. Rückendeckung bekam Thomas bei der jüngsten Anhörung von seiner Tochter Samantha Markle (61) und ihrem Partner Mark Phillips, die ihm zulächelten und winkten, als er den Saal betrat. Auf die Frage von US-Medien, wie es ihrem Vater gehe, entgegnete Samantha: "Ihm geht es großartig, danke." Herzogin Meghan blieb dem Termin fern – das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater gilt seit Jahren als angespannt.

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Getty Images Thomas Markle auf einem Polizeifoto aus dem Bezirksgefängnis von Pinellas County in Florida, November 2026

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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