"Herzensmensch": Cecilia Asoro schwärmt von Serkan Yavuz

Cecilia Asoro (29) hat auf Instagram über ihre innige Freundschaft zu Serkan Yavuz (32) gesprochen. In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Followern schwärmte die Reality-TV-Darstellerin von Serkan und bewegte mit ihren emotionalen Worten. Der zweifache Vater habe sie in einer schwierigen Zeit ihres Lebens unterstützt und aus einem Tief befreit, verriet Cecilia. "Ich sage euch aus tiefstem Herzen: Dieser Mensch ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden", erklärte sie. Gleichzeitig stellte sie klar, dass zwischen ihnen keine romantische Beziehung bestehe: "Wir sind nicht in einer Beziehung oder Ähnliches. [...] Aber auf freundschaftlicher Ebene bin ich einfach nur dankbar, dass es ihn gibt."

Cecilia beschrieb Serkan als "Herzensmensch" und betonte, wie dankbar sie für seine Freundschaft sei. Ihr zufolge kenne man von Serkan viele Seiten, sowohl gute als auch schwierige. Doch gerade diese Echtheit schätze sie sehr an ihm und betrachte ihn als einen Menschen, der ihre Zeit in den vergangenen Jahren enorm bereichert habe. Zudem versprach sie ihren Fans, dass die beiden möglicherweise einen Podcast produzieren und dabei gemeinsam Geschichten mit Höhen und Tiefen aus ihrem Leben erzählen könnten. "Da gibt es Lacher, Tränen, peinliche Momente und so viele Geschichten, die man eigentlich keinem erzählen kann, aber erzählen muss, weil sie einfach zu gut sind", kündigte Cecilia an.

Neben der innigen Freundschaft zwischen Cecilia und Serkan gab es in der Vergangenheit aber auch immer wieder Momente, in denen die beiden sich als Konkurrenten begegneten – und das vor laufenden Fernsehkameras. In verschiedenen TV-Shows lieferten sie sich aufregende Wettkämpfe. Besonders Serkan betonte damals den sportlichen Ehrgeiz von Cecilia auf Instagram: "Diese Frau ist anders unterwegs. Die hat einen Siegeswillen vom anderen Stern und kann wirklich über ihre Grenzen fünfmal hinausgehen." Für Serkan war Cecilia die größte Herausforderung, der er sich im Fernsehen je stellen musste.

Collage: Imago, Imago Collage: Cecilia Asoro und Serkan Yavuz

Imago Cecilia Asoro, März 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar