Mckenna Grace (20) hatte vor einer bestimmten Szene im neuen Kinofilm Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping ordentlich Lampenfieber. Die Schauspielerin musste Hollywood-Legende Glenn Close (79) in einem Zugwaggon eine Ohrfeige verpassen. Deshalb machte sie sich vor dem Dreh große Sorgen, wie sie jetzt im Gespräch mit Bild verriet: "Ich war total verängstigt. Ich dachte: 'Was, wenn Glenn Method Acting machen will?'" Besonders ihr Schuhwerk erleichterte die Sache für Mckenna nicht. Sie trug bei den Aufnahmen hohe Absätze und hatte Angst, darauf ins Straucheln zu geraten. Im schlimmsten Fall hätte eine unkontrollierte Bewegung dazu führen können, dass sie ihre 79-jährige Kollegin tatsächlich getroffen hätte. Doch die Sorge war unbegründet: Die Ohrfeige gelang genau wie vorgesehen, ohne dass es zu einem Missgeschick kam. "Am Ende lief alles gut und nach Plan", erzählte die Schauspielerin.

Für Mckenna war es zunächst kaum vorstellbar, ausgerechnet Glenn zu schlagen. Mit Blick auf die Rollenverteilung am Set stellte sie klar: "Glenn kann mich schlagen. Sie ist Glenn Close, sie kann machen, was sie will. Aber ich kann Glenn Close unmöglich schlagen!" Wie die Szene letztendlich auf der Leinwand aussieht, können Fans ab sofort selbst sehen: Der Streifen läuft seit heute in den deutschen Kinos. Die Geschichte setzt 24 Jahre vor den ursprünglichen "Tribute von Panem"-Filmen an und dreht sich um die 50. Hungerspiele, die als besonders brutal gelten. Im Zentrum der Geschichte steht der junge Haymitch Abernathy, verkörpert von Joseph Zada (21), der für das tödliche Turnier auserwählt wird. Mckenna übernimmt die Rolle von Maysilee Donner, während Glenn als Drusilla Sickle zu sehen ist. Sie spielt die gefürchtete Vertreterin des Kapitols, die für die Tribute aus Distrikt 12 verantwortlich ist.

Dabei ist Mckenna trotz ihres jungen Alters längst ein alter Hase im Filmgeschäft. Bereits mit fünf Jahren stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Seitdem war sie unter anderem in Produktionen wie "Captain Marvel", "Ghostbusters" und Scream 7 zu sehen. Für seinen Co-Star Joseph war das Projekt dagegen mit einem ganz besonderen Erlebnis verbunden. Nach einem Castingprozess, der sich über zwei bis drei Monate erstreckt hatte, erhielt er schließlich um sieben Uhr morgens die Zusage. Voller Freude weckte er daraufhin seine kleine Schwester, die sofort in Tränen ausbrach, während er selbst aufgeregt auf und ab sprang. Nachdem seine Besetzung öffentlich bekannt gegeben worden war, änderte sich für den Schauspieler einiges: Seine Followerzahl auf Instagram schoss von rund 2.000 auf etwa 100.000 in die Höhe. Sein Handy klingelte ungefähr 250-mal am Tag. "Es fühlte sich an, als hätte sich mein Leben verändert", verriet er Bild.

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Getty Images Glenn Close bei den 17. Governors Awards in Hollywood

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