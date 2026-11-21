Trotz des Erfolgs der Disney+-Serie "Rivals" hat die darin gezeigte Luxusvilla bislang keinen Käufer gefunden. Wie The Sun berichtet, steht das Anwesen Foxfield im Stadtteil Lisvane in Cardiff noch immer zum Verkauf. Daran hat auch der Erfolg der Produktion bislang nichts geändert. Jetzt haben die Verkäufer den Preis deutlich gesenkt. Während für das Anwesen im Mai noch 9,6 Millionen Euro verlangt wurden, liegt der neue Richtpreis bei 7,8 Millionen Euro. Damit ist die prachtvolle Immobilie inzwischen 1,8 Millionen Euro günstiger zu haben. Serienfans dürften das Gebäude sofort wiedererkennen: In "Rivals" trägt es den Namen Bella Vista und dient Freddie Jones als Zuhause. Gespielt wird der erfolgreiche Unternehmer von Danny Dyer (49). Der Schauspieler stand auf dem Grundstück unter anderem gemeinsam mit weiteren Castmitgliedern der Serie vor der Kamera.

Foxfield wurde 1999 erbaut und bietet jede Menge Luxus. Das Haus verfügt über sieben Schlafzimmer, die jeweils mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet sind. Es liegt auf einem knapp zehn Hektar großen Grundstück in einer besonders begehrten Gegend der walisischen Hauptstadt. Zum Anwesen gehören außerdem Tennisplätze, ein Weinkeller, ein Fitnessraum und ein Pool. Eine Garage sowie ein großer Salon runden die luxuriöse Ausstattung ab. Jemma Friday vom Maklerbüro Fine and Country sieht in der Preissenkung eine Chance für Kaufinteressierte. Gegenüber Fine and Country erklärte sie laut The Sun: "Immobilien dieser Größe und Qualität sind in Cardiff äußerst selten, und dieser neue Richtpreis bietet potenziellen Käufern eine spannende Gelegenheit." Zuletzt befand es sich im Besitz des Geschäftsmannes Peter Thomas. Er war unter anderem durch seine unternehmerischen Tätigkeiten in Wales bekannt. Er starb 2023 im Alter von 79 Jahren.

In "Rivals" verkörpert Danny den erfolgreichen Selfmade-Unternehmer Freddie Jones, der in der erfundenen englischen Grafschaft Rutshire lebt. Bella Vista diente dabei bereits als Kulisse für einige besonders freizügige Momente der Serie: Für eine Sexszene im Pool zeigte sich Danny komplett nackt. Die Disney+-Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jilly Cooper. Die britische Schriftstellerin starb 2025 im Alter von 88 Jahren. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Konflikt zwischen dem ehemaligen Olympioniken Rupert Campbell-Black und Lord Tony Baddingham. Die beiden Rivalen kämpfen um die Fernsehlizenz von Central South West und tragen ihre Fehde dabei auch auf persönlicher Ebene aus. Neben Danny gehören auch David Tennant (55) und Emily Atack (36) zur Besetzung der Serie.

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Imago Danny Dyer bei den ZYN Rolling Stone UK Awards 2026 im Londoner Roundhouse

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Imago Das Anwesen Foxfield diente in der Serie "Rivals" als Wohnsitz von Danny Dyers Figur Freddie Jones

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