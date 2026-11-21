Olli Dittrich (70) hat in den 1990er-Jahren einen Fanansturm erlebt, der ihn bis in die eigenen vier Wände verfolgte. Kurz vor seinem 70. Geburtstag blickte der Komiker und Musiker in der "NDR Talk Show" auf diese turbulente Zeit zurück. Gemeinsam mit seinem Die-Doofen-Kollegen Wigald Boning (59) stand er damals im Rampenlicht. Das bekam er auch privat deutlich zu spüren. "Da waren Trauben von jungen Menschen, die mich in meine WG-Wohnung verfolgt haben", erzählte Olli in der Sendung. Ganze Gruppen hätten sich auf den Weg zu seinem Zuhause in Hamburg gemacht. Einige Fans gingen damals sogar so weit, an der Hausfassade hinaufzuklettern. Inzwischen hat sich die Situation jedoch beruhigt. Zwar wird er auf den Straßen der Hansestadt weiterhin herzlich empfangen, der frühere große Trubel um seine Person ist allerdings abgeklungen. "Ich bin nicht mehr Justin Bieber. Das war ich mal in den 90er-Jahren", stellte der Entertainer klar.

Eine Situation ist Olli dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Als er sich in seiner Wohnung aufhielt, drangen auf einmal vertraute Melodien von draußen zu ihm herein. "Ich kam aus dem Bad und hörte, dass Leute irgendwelche doofen Songs summten. Da dachte ich, was ist jetzt los?", schilderte er in der Talkshow. Weil die Wohnungstür der WG ein Milchglaselement hatte, wollte der Komiker unbedingt vermeiden, gesehen zu werden. Deshalb duckte er sich kurzerhand ab und kroch auf allen vieren unterhalb der Scheibe hindurch. Erst als er den hinteren Bereich der Wohnung erreicht hatte, begann er offenbar, seine ungewöhnliche Vorgehensweise zu hinterfragen. "Und dann bin ich tatsächlich auf allen Vieren unter diesem Milchglas durch und irgendwann hinten am Klo dachte ich, was machst du eigentlich, Alter? So, aber die Zeiten sind lange vorbei", berichtete Olli in der Sendung über den kuriosen Moment.

Den Rummel um seine Person erlebte Olli damals Seite an Seite mit Wigald, mit dem er in den Neunzigern das Musikduo Die Doofen bildete. Nach seiner Erinnerung hatten die beiden zu dieser Zeit sogar Groupies. Moderatorin Barbara Schöneberger (52) wollte daraufhin in der Sendung wissen, ob er es jemals ausgenutzt habe, dass so viele Menschen hinter ihm her gewesen seien. Die Antwort des Musikers fiel denkbar knapp aus: "Nein." Inzwischen steht für Olli ein runder Geburtstag vor der Tür: Am 20. November wird er 70 Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentages zeigt die ARD eine eigene Dokumentation über den Entertainer. Der Film trägt den Titel "Die Kunst, Olli Dittrich zu sein" und gibt Einblicke in sein Leben und Wirken. Die Ausstrahlung ist für 22:20 Uhr im Ersten geplant.

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Hannes Magerstaedt / Getty Images Olli Dittrich beim Bayrischen Fernsehpreis 2016

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Getty Images Olli Dittrich und Wigald Boning im Dezember 2013

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