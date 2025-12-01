Danny Dyer vs. Joel Dommett: Der Start einer neuen Fehde

Danny Dyer (48), ehemaliger Star der Serie "EastEnders", hat auf den ZYN Rolling Stone UK Awards in London erneut für Aufsehen gesorgt. Während seiner Moderation ließ er eine spitze Bemerkung fallen, die sich an Moderator Joel Dommett richtete. Bei der Vorstellung seines Kollegen Mo Gilligan (37) betonte er, dieser sei "lustiger als Joel Dommett", eine Aussage, die für Gelächter, aber auch für Verwunderung im Publikum sorgte. Joel, der gerade in Australien die Begleitshow zu "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!" moderiert, hat bisher nicht auf die Provokation reagiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Danny abseits der Bühne für Schlagzeilen sorgt. Der Schauspieler ist bekannt für seine langjährigen Fehden mit anderen Prominenten, darunter der ehemalige TOWIE-Star Mark Wright (38) und Filmkritiker Mark Kermode. Beide Auseinandersetzungen waren alles andere als friedlich, mit Social-Media-Postings und sogar handfesten Vorfällen, wie einem legendären Streit beim V Festival 2016. Auch mit Lord Alan Sugar, bekannt aus "The Apprentice", geriet Danny öffentlich aneinander, was mit einer hitzigen Diskussion auf Twitter endete.

Während Danny Streit entfacht, steht Joel privat ein großes Glück bevor. Der Moderator erwartet gemeinsam mit seiner Ehefrau Hannah das zweite Kind. Das Paar, das seit drei Jahren verheiratet ist und bereits einen zweijährigen Sohn namens Wilde hat, zog für die Dauer der Showproduktion nach Australien. Joel schwärmte kürzlich in einem Interview davon, wie schön es sei, nach der Arbeit Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Versöhnlichere Töne aus Australien, während Danny seine nächste Fehde anzuzetteln scheint.

Getty Images Danny Dyer im April 2019

Getty Images Joanne Mas, Danny Dyer und ihre Tochter Dani Dyer, September 2014

Getty Images Danny Dyer bei den Olivier Awards 2019

