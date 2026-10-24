Benefizgala: JoJo Siwa und Chris Hughes knutschen verliebt

Ein bisschen Glamour und liebevolle Küsse: Die Reality-TV-Bekanntheiten JoJo Siwa (23) und Chris Hughes haben am Donnerstag bei der Dancers Against Cancer "Gala Of The Stars" im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles keinen Zweifel daran gelassen, wie verliebt sie sind. Auf dem roten Teppich suchten die Influencerin und der einstige Love Island-Kandidat immer wieder die Nähe des anderen. JoJo stellte sich kurzerhand auf die Zehenspitzen und drückte ihrem Partner einen Kuss auf. Modisch setzte die Tänzerin auf einen hellen Auftritt: Sie trug ein tailliertes weißes Spitzenminikleid mit Kragendetail und kombinierte es mit glitzernden nudefarbenen High Heels. Chris wählte einen krassen Kontrast und erschien komplett in Schwarz.

Auch JoJos Eltern Jessalynn und Tom Siwa (56) begleiteten die beiden zu der Veranstaltung. Zu viert posierten sie für gemeinsame Aufnahmen auf dem Red Carpet und wirkten happy. Die Benefizgala hat einen ernsten Hintergrund: Mit den Einnahmen werden Tänzer, Choreografen und deren Angehörige unterstützt, die an Krebs erkrankt sind. JoJo begann ihre Karriere als Kind auf dem Tanzparkett. Kennengelernt haben sich JoJo und Chris im vergangenen Jahr im britischen Celebrity Big Brother-Haus. Aus der anfänglichen Freundschaft wurde schnell mehr: Im Mai 2026 feierten die beiden bereits ihren ersten Jahrestag.

Die Turteltauben führen eine Fernbeziehung: JoJo lebt in den USA, Chris in Großbritannien. Bisher plant keiner von beiden einen Umzug. Im Mai erzählte Chris, dass sie sich trotz der Entfernung jeden Monat gesehen hätten: Mal sei JoJo nach Großbritannien gereist, mal er in die USA. Auf die Frage nach einem möglichen Heiratsantrag gab sich der Realitystar gegenüber The Sun vage, aber entschlossen. "Ich habe definitiv darüber nachgedacht. Aber ich kenne weder den genauen Ort noch die Tageszeit. Ich denke, Spontaneität wäre gut, etwas, das ein wenig anders ist als üblich, aber wenn es sich richtig anfühlt, werde ich es wissen", erklärte er.

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa küssen sich bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars

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Imago JoJo Siwa und Chris Hughes bei der Dancers Against Cancer Gala of the Stars im Beverly Hilton Hotel

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills