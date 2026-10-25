JoJo Siwa probiert heimlich Chris' Ring am linken Finger

JoJo Siwa (23) hat ein kleines Geheimnis ausgeplaudert – und das ausgerechnet im Beisein ihres Freundes Chris Hughes. Bei der Dancers Against Cancer Gala of the Stars am 22. Oktober erzählte die Sängerin gegenüber E! News, dass sie regelmäßig testet, wie sich ein Ring an ihrem linken Ringfinger anfühlt. Das Schmuckstück hatte der Realitystar ihr zu Weihnachten 2025 geschenkt. Seitdem habe JoJo es kein einziges Mal abgelegt und trage es normalerweise an der rechten Hand. Hin und wieder wechsle der Ring jedoch heimlich auf die Seite, an der üblicherweise ein Verlobungsring steckt. Chris wusste bislang nichts von diesem kleinen Ritual. "Du weißt nicht, dass ich das mache. Ich trage ihn jeden Tag, ich habe ihn nie abgenommen – manchmal wechsle ich ihn an meine andere Hand, nur um zu sehen, wie es sich anfühlt", verriet sie an der Seite ihres Partners. Ihr Freund reagierte lächelnd auf die überraschende Enthüllung. Gegenüber E! News erklärte Chris: "Ich wusste nicht, dass sie das macht, aber jetzt weiß ich es. Es ist irgendwie süß."

Ab und zu vergisst die Musikerin allerdings, den Ring wieder zurückzustecken – und das sorgt bei ihr für leichte Panik. "Ich vergesse, dass ich das gemacht habe, und dann denke ich: 'Oh Mist, er ist schon zu lange dort. Jemand wird noch ein Foto machen oder so'", schilderte sie E! News. Das Thema Hochzeit kommt bei dem Paar ohnehin auf. Schon bei den Industry Dance Awards am Abend zuvor habe jemand in diese Richtung nachgehakt, woraufhin sie geantwortet habe: "Nervt ihn morgen damit." Einen konkreten Zeitplan lieferte Chris bei der Gala zwar nicht, grundsätzlich sieht er den Gang vor den Traualtar aber als gemeinsames Ziel. "Ja, eines Tages, natürlich. Ich denke, das ist für jeden das Ziel im Leben. Das gehört alles zum Leben dazu; Familie, Hochzeiten, all diese Dinge. Also ja, nein, aber einen Schritt nach dem anderen", betonte der Realitystar gegenüber E! News.

Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zur britischen Ausgabe von Celebrity Big Brother, inzwischen sind sie ein Paar. Trotz ihres spielerischen Ringtests wollen die beiden in ihrer Beziehung offenbar nichts überstürzen. "Wir befinden uns gerade in einer sehr glücklichen Phase unseres Lebens", fasste JoJo ihre derzeitige Situation gegenüber E! News zusammen. Bei der Gala standen allerdings nicht nur Ringe und Zukunftspläne im Mittelpunkt, sondern vor allem der gute Zweck. JoJo präsentierte auf der Bühne eine emotionale Version ihres Songs "Boomerang". Chris machte vor dem Auftritt deutlich, wie sehr er ihren Einsatz schätzt und wie stolz sie ihn jeden Tag mache. "Es ist unglaublich. Sie leistet großartige Arbeit, und dieser Auftritt heute Abend wird unglaublich werden", schwärmte er im Interview mit E! News. Zudem betonte er, dass ihn seine Freundin jeden Tag aufs Neue stolz mache.

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills

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Imago Chris Hughes und JoJo Siwa küssen sich bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars

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Imago JoJo Siwa und Chris Hughes bei der Dancers Against Cancer Gala of the Stars im Beverly Hilton Hotel