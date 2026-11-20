JoJo Siwa (23) hätte selbst nicht damit gerechnet, wie tief ihre Gefühle für Chris Hughes werden würden. Gemeinsam mit ihrem Freund war die Sängerin jetzt im Podcast "The Viall Files" von Nick Viall (46) und dessen Frau Natalie zu Gast. Dort sprach sie offen über ihre unerwartete Liebesgeschichte. "Ich will ehrlich sein, ich wusste nicht, dass ich mich so in ihn verlieben würde", gestand JoJo. Anschließend fragte sie Nick: "Als du mich kennengelernt hast, hättest du jemals gedacht, dass ich mich in ihn verlieben würde? Das war einfach nicht vorgesehen." Chris hörte ihrer Liebeserklärung zu und lachte dabei verlegen. Die beiden hatten sich 2025 bei "Celebrity Big Brother" kennengelernt. Während der gemeinsamen Zeit in der Show bauten sie zunächst eine enge Verbindung auf. Daraus entstand später ihre Beziehung.

Mit Nick verbindet JoJo ebenfalls eine gemeinsame Fernseherfahrung: 2023 nahmen sie an der US-Show "Special Forces: World's Toughest Test" teil. Wie anders ihr Leben heute aussieht, brachte die Tänzerin mit einem Gedanken an diese Zeit zum Ausdruck: "Wenn du mir vor zwei Jahren nach 'Special Forces' gesagt hättest, dass ich einen Rock tragen und mit dem Mann, den ich liebe, hier sitzen würde ..." JoJo betonte zugleich, dass es sie verletzt, wenn andere ihre Vergangenheit als "einen Witz oder Fake oder etwas für Klicks oder Geld" darstellen. Chris blickt dagegen gelassen auf die überraschende Entwicklung ihrer Verbindung. "Aber das ist doch das Schöne am Leben, oder? Das Leben führt dich an Orte, du blickst zurück und fragst dich: 'Wie bin ich dort gelandet?'", erklärte er. Solche unerwarteten Wendungen gebe es für ihn sowohl beruflich als auch in Beziehungen.

Bei ihren Zukunftsplänen liegen JoJo und Chris allerdings noch nicht in allen Punkten auf einer Linie. Chris beschreibt sich als Traditionalist und möchte grundsätzlich heiraten und eine Familie gründen. Wann es so weit sein könnte, will er jedoch nicht festlegen. Für die Vaterrolle fühlt er sich derzeit noch nicht bereit. JoJo hat dagegen schon länger einen Kinderwunsch und möchte die Familiengründung nicht unbegrenzt aufschieben. "Ich würde noch zwei oder drei Jahre warten, aber ich werde nicht zu lange warten. Ich weiß also, dass du keinen Zeitplan hast, ich habe gewissermaßen einen Zeitplan. Was auch fair ist, ich darf einen Zeitplan haben", sagte sie laut The Sun. Weitere vier Jahre möchte die Musikerin demnach nicht warten. Während sie ihre Vorstellungen zeitlich eingrenzt, lässt Chris offen, wann er den nächsten großen Schritt machen möchte.

Anzeige Anzeige

Imago Chris Hughes und JoJo Siwa bei der Dancers Against Cancer Gala Of The Stars 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

Anzeige Anzeige