JoJo Siwa und Chris haben bereits Namen für ihre Kinder

JoJo Siwa (22) und Chris Hughes sprechen keine acht Monate nach ihrem Kennenlernen bei Celebrity Big Brother schon ganz offen über ihre gemeinsame Zukunft – inklusive Ehe- und Babyplänen. In einem Gespräch mit der Zeitung Mirror verriet JoJo, dass sie bereits Babynamen im Kopf hat: "Ich habe Namen, die ich wirklich, wirklich mag und mit ihm schon besprochen habe." Öffentlich nennen will sie die Namen noch nicht. Aber für sie fühle es sich an, als sei es "Schicksal", mit Chris eine Familie zu gründen. Chris stimmte zu und ergänzte: "Wenn man bis über beide Ohren verliebt ist, macht es Spaß, sich auf diese Dinge zu freuen. Natürlich will ich sie heiraten, davor habe ich keine Angst. Und eines Tages möchte ich Kinder haben."

Im Interview schwärmte JoJo zudem davon, dass auch ihre Familien längst zueinander gefunden haben. Sie beschreibt, wie selbstverständlich Chris mittlerweile bei ihren Liebsten ein und aus geht, Urlaube mit ihnen verbringt und sie umgekehrt eine enge Bindung zu seiner Familie aufgebaut hat. Chris ergänzte: "Wir beide kommen aus extrem liebevollen und bodenständigen Familien, die sich um einen kümmern, und es wäre schön, das weiterzugeben." Gegenüber E! erinnerte sich JoJo an einen ganz speziellen Rat, der sie fest an die Beziehung zu Chris glauben lässt. Meghan Trainor (32) sagte ihr einst: Man wisse, dass man jemanden liebe, wenn man ihn so sehr möge, dass man "eine Mini-Version" von ihm wolle. "Ich liebe Chris so sehr. Ich möchte, dass es einen Mini-Chris gibt", erklärte sie ihre eigene Gefühlslage und ihren großen Kinderwunsch.

JoJo und Chris teilten bereits mithilfe von KI erstellte Bilder, wie ihre Kinder einmal aussehen könnten, und JoJo erzählte, wie ein Babyfoto von Chris, auf dem er lachend in einer Mülltonne sitzt, ihren Wunsch nach einem "Mini-Chris" noch verstärkt habe. Bei Pärchen-Auftritten auf dem roten Teppich und gemeinsamen Auszeiten in der Sonne wirken beide glücklich und eng verbunden. Fans spekulierten sogar schon über Verlobungspläne, als JoJo einen funkelnden Ring mit Chris' Initialen präsentierte. Wie schnell das Paar seine Ehe- und Kinderpläne tatsächlich umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Beide scheinen jedoch sicher zu sein, den Partner und die Partnerin fürs Leben gefunden zu haben.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes