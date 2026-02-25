Marcus Mumford: Neues Mumford & Sons Album festigt Comeback

Marcus Mumford (39) meldet sich mit seiner Band Mumford & Sons und dem neuen Album "Prizefighter" zurück, das am 20. Februar erschienen ist. Der Sänger und Hauptsongwriter der britischen Indie-Folk-Band hat sich bewusst dazu entschieden, in jeden Song Botschaften der Hoffnung zu packen. "Ich weigere mich, Pessimist zu sein. Mit all dem Mist, der zurzeit in der Welt abgeht, wäre es leicht, pessimistisch zu werden. Aber ich bin ewiger Optimist. Ich glaube, dass in jedem Menschen Gutes steckt", erklärt er im Interview mit dem Kurier. Der Musiker betont, dass er sich von Martin Luther King (†39) inspirieren lässt und davon überzeugt ist, dass die Menschheit immer zu Gerechtigkeit neige.

Mit dem vorwiegend akustischen Sound, dem charakteristischen Banjo und dem vielstimmigen Gesang knüpft die mittlerweile zum Trio geschrumpfte Band an frühere Erfolge an. Das unaufdringliche Album glänzt mit einprägsamen Melodien und besonderen Gaststars wie Hozier (35), der beim Highlight "Rubber Band Man" zu hören ist, und Gracie Abrams (26), die Marcus als "die gute Fee" des Albums bezeichnet. "Sie hat sich die Demos angehört und uns wertvolles Feedback gegeben. Das war, als hätte sie diese Songs mit ihrem Zauberstab berührt. Wir lieben sie über alles", schwärmt er. In anderen Songs wie "Here" und "Run Together" besingt der Musiker, der seit 2012 mit Schauspielerin Carey Mulligan (40) verheiratet ist, die Liebe.

Nach einer schweren Krise während der Tour 2019, in der Marcus unter Depressionen litt und mit zu viel Alkohol und ungesundem Essverhalten zu kämpfen hatte, ging er in Therapie und schaffte den Entzug. Die Pandemie zwang die Band zur Pause, die Marcus nutzte, um wieder gesund zu werden. Jetzt hat er nach eigener Aussage "mehr Freude denn je" daran, in der Band zu sein. "Es ist eine zweite Chance. Als wir 2023 wieder zusammenkamen, haben wir unsere Gelübde erneuert, dass wir uns in den nächsten Jahren ganz dieser Band widmen und hart arbeiten wollen", erklärt er. Gemeinsam mit Keyboarder Ben Lovett und Bassist Ted Dwane hat Marcus das Comeback mit dem Album "Rushmere" im Jahr 2025 gestartet und ist nun mit dem Nachfolger "Prizefighter" auf einem neuen Schaffenshöhepunkt angekommen.

Getty Images Winston Marshall, Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane 2019

Getty Images Marcus Mumford bei einem Festival 2019

Getty Images Marcus Mumford im Dezember 2019

Getty Images Marcus Mumford und Carey Mulligan im Mai 2022