Nach längerer Funkstille gibt es endlich gute Nachrichten von Thommy Schmelz! Der Auswanderer, der durch die Vox-Sendung Goodbye Deutschland bekannt wurde, hat eine Herzmuskelentzündung hinter sich. Inzwischen ist er wieder in seinem Zuhause in Peguera auf Mallorca. Seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz sprach jetzt mit der Mallorca Zeitung über die Fortschritte ihres Mannes. Demnach ist sein Zustand derzeit stabil. "Thommy ist gerade, Gott sei Dank, ganz stabil. Er ist zu Hause und schont sich", erzählte sie. Der Realitystar lässt es weiterhin ruhig angehen und kommt nach und nach wieder zu Kräften. Sogar kleine Ausflüge sind schon wieder drin. "Es geht ihm schon besser, er läuft schon mit Piña spazieren", berichtete Kathrin über die Runden mit dem neuen Familienhund. Trotz der großen Erleichterung betont sie, dass Thommy weiterhin viel Ruhe brauche und sich ausreichend Zeit für seine Erholung nehmen müsse. Die Familie hoffe nun, dass sich der Gesundheitszustand des Auswanderers weiterhin stabilisiere.

Wegen Thommys gesundheitlicher Situation muss das Ehepaar vorerst auf Reisen verzichten. Stattdessen wollen die beiden die kommenden Wochen auf Mallorca verbringen und sich dort eine ruhige Auszeit gönnen. Auch Kathrin darf sich schon bald eine wohlverdiente Pause nehmen: Das Restaurant El Paradíso in Peguera, in dem sie arbeitet, schließt ab dem 23. November für einen Monat. In dieser Zeit möchte sie ganz bewusst nichts unternehmen und sich einfach erholen. Ganz ohne Gesellschaft bleiben die beiden trotzdem nicht. Am Tag der Schließung des Lokals wird ihre Freundin Susi auf der Insel erwartet. Im Januar soll dann Tochter Jessi für drei Tage zu Besuch kommen. Auf dieses Wiedersehen freuen sich Kathrin und Thommy schon sehr. Darüber hinaus haben die TV-Auswanderer momentan keine weiteren Pläne. Für sie hat vor allem Vorrang, dass sich Thommys Zustand weiter stabilisiert.

Schon vor zwei Monaten hatte Kathrin berichtet, dass sie für Thommy in Spanien einen Antrag auf Frührente gestellt hatte. Wegen seiner gesundheitlichen Probleme konnte er seinen Beruf als Koch nicht mehr ausüben. "Thommy könnte nirgendwo auch nur eine Stunde in der Küche stehen", hatte sie auf Instagram erklärt. Das Haushaltseinkommen hatte Kathrin zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahren allein getragen. Finanzielle Unterstützung vom spanischen Staat hatte das Paar nach ihren Angaben bislang nicht erhalten. Mit einer Entscheidung über den Antrag rechneten die beiden damals erst nach mehreren Monaten.

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Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / mermischmelz Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz im Krankenhaus, Juli 2026

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