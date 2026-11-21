Arabella Chi hat eine beängstigende Nacht hinter sich. Die ehemalige Love Island-Kandidatin musste in die Notaufnahme, nachdem plötzlich heftige Schmerzen unter ihrer linken Rippe aufgetreten waren. In ihren Instagram-Storys schilderte die Britin, wie sich die Lage zuspitzte: "Gestern Abend bekam ich starke Schmerzen unter meiner linken Rippe. Ich versuchte zu schlafen, wachte aber mitten in der Nacht mit qualvollen Schmerzen auf und beschloss deshalb, in die Notaufnahme zu fahren." Zunächst hoffte sie offenbar, dass sich die Beschwerden durch etwas Schlaf von selbst bessern würden. Doch die Schmerzen waren so stark, dass an Ruhe nicht zu denken war. In der Klinik entschieden die Ärzte schließlich, sie für weitere Untersuchungen zunächst dortzubehalten. Welche Ursache hinter den Beschwerden steckt, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Ihr Update leitete der Realitystar mit nachdenklichen Worten ein: "Was für 24 Stunden, wow. Manchmal ist es gut, vollkommen transparent zu sein, denn die Dinge sind hier nicht immer so, wie sie scheinen." Anschließend erklärte Arabella, was im Krankenhaus passierte: "Sie behielten mich da und führten einige Tests durch. Sie sagten, mein Lipasewert sei leicht erhöht und ich solle heute wiederkommen, um weitere Tests durchführen zu lassen und einen Spezialisten aufzusuchen." Die medizinischen Untersuchungen sind also noch nicht abgeschlossen. Doch damit nicht genug: Während ihres Aufenthalts in der Klinik erhielt Arabella auch noch beunruhigende Nachrichten aus ihrem Zuhause. Ihre Nanny schickte ihr ein Video von Familienhund Astro Blaze, bei dem plötzlich ein auffälliges Flackern der Augen zu beobachten war. Der King-Charles-Spaniel wurde daraufhin zum Tierarzt gebracht. In einem späteren Update gab Arabella bekannt, dass sich der Vierbeiner in einem stabilen Zustand befinde.

Arabella lebt gemeinsam mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter Gigi in Dubai. Im vergangenen Jahr hatte die Familie ihren Lebensmittelpunkt in die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt. Auch Astro durfte damals mit in die neue Heimat ziehen. Der Hund gehört schon seit Ende 2018 zu Arabella und ist damit bereits länger an ihrer Seite als ihre TV-Karriere: Erst im Jahr 2019 wurde die Britin durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von "Love Island" einem breiten Publikum bekannt. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Arabella um ihren geliebten Vierbeiner bangen muss. Bereits im Sommer hatte sie öffentlich erzählt, dass bei Astro eine Mitralklappenerkrankung diagnostiziert worden war. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Herzklappe, die bei Hunden auftreten kann.

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Getty Images Arabella Chi, London

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Instagram / arabellachi Arabella Chi mit ihrem Partner und ihrem Baby Gigi, Juni 2025

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