Golflegende Tiger Woods (50) will im Dezember 2026 wieder bei einem Wettkampf auf dem Golfplatz stehen. Es wäre sein erster Turnierstart seit seinem Autounfall im März. Das geplante Comeback soll bereits in zwei Wochen auf den Bahamas stattfinden. Dort ist Tiger selbst an der Organisation beteiligt und gibt sein Comeback damit gewissermaßen auf heimischem Terrain. Die offizielle Turnierwebseite bestätigte seine Teilnahme am Dienstag und machte damit die Rückkehr des Golfstars öffentlich. Hinter Tiger liegen eine mehrmonatige Pause, eine Behandlung und viele Stunden auf dem Trainingsplatz. Nun kämpft der 15-malige Majorsieger wieder um einen Titel. Für Tiger endet damit eine längere Pause vom professionellen Turniergeschehen. Nach den vergangenen Monaten richtet sich sein Fokus wieder auf den Sport und den anstehenden Wettbewerb auf den Bahamas.

Bei dem Unfall im März blieb Tiger unverletzt. Später bekannte er sich jedoch der rücksichtslosen Fahrweise schuldig und musste seinen Führerschein für fünf Jahre abgeben. Als die Polizei am Unfallort eintraf, soll der Golfprofi deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung gezeigt haben. Ein Alkoholtest fiel zwar negativ aus, doch die Beamten hielten es für möglich, dass Medikamente oder andere Substanzen im Spiel waren. Zudem wurden vor Ort starke Schmerzmittel gefunden. Nach dem Vorfall zog sich der Sportler aus der Öffentlichkeit zurück und begab sich in Behandlung. Parallel dazu arbeitete er offenbar Schritt für Schritt an seiner sportlichen Rückkehr. Zuletzt hatte er jedoch schon durchblicken lassen, dass seine Rückkehr nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. "Ich fühle mich besser, daran besteht kein Zweifel", erklärte Tiger gegenüber SiriusXM. Auch sein Trainingspensum habe er wieder erhöht: "Ich habe ziemlich viel trainiert", sagte er dem Sender.

Für Tiger ist es nicht der erste schwere Einschnitt nach einem Verkehrsunfall. Bereits im Jahr 2021 war er in Kalifornien in einen schweren Crash verwickelt. Seitdem konnte er nur bei wenigen Golfturnieren antreten und musste sich mehreren Operationen unterziehen. Im Laufe seiner Karriere holte der Golfer 15 Majortitel. Zudem stand Tiger von August 1999 bis September 2004 ganze 264 Wochen ohne Unterbrechung an der Spitze der Weltrangliste. Bei dem Turnier auf den Bahamas muss Tiger in diesem Jahr übrigens nicht gegen einen früheren Doppelsieger antreten. Viktor Hovland, der das Event in den Jahren 2021 und 2022 für sich entscheiden konnte, ist diesmal nicht mit von der Partie.

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Imago Tiger Woods verfolgt seinen Abschlag bei der Zozo Championship in Thousand Oaks im Oktober 2020

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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