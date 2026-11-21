Prinz Harry (42) hat einen seltenen Einblick in seinen Familienalltag gegeben. In einem Liveinterview in der ITV-Sendung "This Morning" erzählte der Herzog von Sussex den Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary (53), wie seine Kinder Archie (7) und Lilibet (5) ihr neues Leben in Großbritannien meistern. Seit die Familie im August aus den USA in seine Heimat gezogen ist, müssen sich die Kleinen an einiges gewöhnen. Laut Harry erleben sie eine kulturelle Umstellung. Die Schuluniformen seien sehr ungewohnt für sie. Archie und seine Schwester kommen mit den Veränderungen aber prima zurecht. Harry verrät, dass der Umzug bei Lilibet sogar zu hören ist: Wenn die Kleine nach ihrer Mutter ruft, hat das Wort "Mami!" mittlerweile einen britischen Akzent.

Mit dieser Anekdote sorgte Harry im Studio für Gelächter. Die Moderatorin reagierte mit einem Witz auf die Schilderung zu Lilis neuer Aussprache. "Sie klingt wie eine Brummie!", rief sie in der Sendung. Damit spielte sie auf den Akzent an, der typisch für die Region rund um Birmingham ist. Die Moderatorin beließ es aber nicht dabei. Sie bot dem Herzog an, beim weiteren Sprachunterricht zu helfen: "Ich bringe dir noch mehr Brummie bei, wenn du zu mir nach Hause kommst." Sechs Jahre lang hatten Harry und seine Frau Herzogin Meghan (45) mit ihren Kindern in Kalifornien gelebt. Dann entschied sich das Paar, mit Archie und Lilibet wieder in Großbritannien Fuß zu fassen.

War das Leben in Kalifornien am Ende doch ein Fehler gewesen? So hatte zumindest GQ Harrys Schilderungen gedeutet. Das Magazin hatte darin das Eingeständnis eines "katastrophalen Fehlers" gesehen: Das Promileben in den USA habe die gewachsenen Bindungen in Großbritannien nicht ersetzen können. Harry hatte vor allem von den schönen Seiten des Neustarts erzählt. Archie und Lilibet hatten demnach eine britische Schule besucht und regelmäßig mit den Kindern langjähriger Familienfreunde gespielt. "Es ist schön", hatte er über die neue Routine gesagt. Hinter dem Umzug hatte für Harry auch ein persönlicher Wunsch gesteckt. "Ich möchte meinen Kindern bis zu einem gewissen Grad die Erfahrungen ermöglichen, die ich hatte", hatte er erklärt. Gemeinschaft, britische Schulbildung und das Aufwachsen im Kreis der Familie waren ihm besonders wichtig gewesen.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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