Prinz Nicolas (11) hat seiner Mutter Prinzessin Madeleine (44) zu einer ganz besonderen Idee verholfen: Eines seiner Kuscheltiere diente als Vorlage für eine Figur in ihrer neuen animierten Naturabenteuerserie "Jakten på Nuna". Aus dem Plüschliebling des Prinzen wurde Mango – ein kleines fliegendes Eichhörnchen. Dieses charmante Seriengeheimnis verriet die schwedische Royal vor Kurzem bei der Präsentation des Projekts am Eingang des Stockholmer Freizeitparks Gröna Lund, wie Svensk Damtidning berichtet. Zu dem Termin erschien Madeleine nicht allein: Neben Söhnchen Nicolas waren auch Tochter Prinzessin Adrienne (8) und Ehemann Chris O'Neill (52) mit von der Partie. Ebenso ließ sich Madeleines enge Freundin und Kollegin Karini Gustafson-Teixeira den Launch nicht entgehen. Die Serie soll Groß und Klein gleichermaßen ansprechen und beim Publikum die Lust wecken, selbst hinaus in die Natur zu gehen, sie zu erkunden und dort eigene Abenteuer zu erleben.

Im Gespräch verriet Madeleine, dass ihr Nachwuchs während der mehrjährigen Entstehungsphase immer wieder als treibende Inspirationsquelle diente. Sie habe sich oft daran orientiert, worüber ihre Kinder lachen würden, woraus dann alberne und humorvolle Nebenhandlungen entstanden seien. Über den Beitrag ihres Sohnes verriet die Prinzessin: "Nicolas hatte ein Kuscheltier, von dem ich mich zu diesem kleinen fliegenden Eichhörnchen Mango inspirieren ließ." Dann wandte sie sich direkt an den Jungen, der neben ihr stand: "Es ist ja dir zu verdanken, und ich glaube, die Kinder werden es mögen. Das glaube ich wirklich." Was sie sich von der Serie erhofft, schilderte sie ebenfalls: "Ich hoffe, dass Kinder sie einerseits schön und lustig finden, aber auch wirklich Lust bekommen und denken: 'Gott, ich will auch raus in die Natur und sie entdecken – und was, wenn dort draußen ein Abenteuer auf mich wartet?' Dass Kinder diese Neugier auf die Natur und all das Fantastische, das es dort gibt, wiederentdecken."

Hinter dem Animationsprojekt stehen Madeleine und Produzentin Karini, die die Serie gemeinsam entwickelt haben. Zuvor war das Projekt unter dem englischen Titel "Hidden Islands" angekündigt worden. Dafür waren 20 Folgen mit einer Länge von jeweils sieben Minuten für den Streamingdienst SkyShowtime geplant. Die Handlung dreht sich um drei Kinder, die auf einer geheimnisvollen Inselgruppe stranden und dort auf ein Geheimnis stoßen, das ihr Leben verändert. Mango ist dabei nicht der einzige Einfluss aus dem Kinderzimmer der Royals, denn über Jahre hinweg ließ Madeleine die Vorlieben und Ideen ihrer drei Kinder in die Geschichte einfließen. Auch die humorvollen Nebenfiguren entstanden mit Blick auf das, was ihren Nachwuchs zum Lachen bringt.

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Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit Prinz Nicolas, im April 2024

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Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinz Nicolas, Prinzessin Madeleine, Prinzessin Adrienne und Prinzessin Leonore, im Juni 2024

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