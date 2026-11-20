Dorit Kemsley blickt nach vorn und wagt einen Neuanfang! Nachdem sie ihr bisheriges Familienhaus auf gerichtliche Anordnung verlassen musste, hat die Reality-TV-Bekanntheit inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Gemeinsam mit ihren Kindern Jagger und Phoenix möchte sie dort schon bald einziehen. Den bevorstehenden Umzug machte Dorit am Wochenende öffentlich, als sie im The Sun Rose West Hollywood ihren Cocktail Maison D'OR vorstellte. Im Gespräch mit Page Six sprach sie dabei auch über die schwierigen Umstände des Abschieds von ihrem bisherigen Zuhause. "Wie jeder weiß, sollten wir bis zu einem bestimmten Datum auf gerichtliche Anordnung aus dem Haus ausziehen, was ziemlich mies ist", räumte sie ein. Doch statt zurückzublicken, konzentriert sich die Unternehmerin lieber auf das, was vor ihr liegt. "Ich habe ein anderes Haus gefunden. Die Kinder und ich ziehen in Kürze in ein neues Zuhause. Neue Anfänge, Neustart. Wir alle heißen das willkommen", erklärte sie. Für Dorit und ihre beiden Kinder beginnt damit schon bald ein neues Kapitel.

Dem Umzug ging ein längerer Rechtsstreit voraus. Bereits im August hatte ein Richter entschieden, dass Dorit und ihr Ex-Partner Paul Kemsley ihr gemeinsames Anwesen im kalifornischen Encino verkaufen müssen. Hintergrund war die drohende Zwangsvollstreckung der rund sieben Millionen Dollar teuren Immobilie. Ursprünglich sollte Dorit das Haus bis zum 1. November verlassen. Das Gericht gewährte ihr später jedoch einen Aufschub bis zum 13. November. Auch die Scheidung der beiden ist noch nicht abgeschlossen. Zwar konnten sie sich im vergangenen Monat in einigen finanziellen Fragen einigen, am 24. November steht allerdings bereits der nächste Gerichtstermin an. Dorit wünscht sich nichts sehnlicher, als das Verfahren endlich hinter sich zu lassen. Im Gespräch mit Page Six erklärte sie: "Ich hoffe und wünsche mir wirklich sehr, dass es vorbei ist. Es war sehr, sehr belastend. Ich fand es unglaublich unnötig." Besonders traurig mache sie, wie sich das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner entwickelt habe. "Ich hatte nie das Gefühl, dass PK und ich Feinde sein sollten. Dafür gibt es nie einen Grund, und das macht mich sehr, sehr traurig", fügte sie hinzu.

Im April 2025 hatte Dorit nach rund zehn Ehejahren die Scheidung von PK eingereicht. Aus der gemeinsamen Beziehung gingen zwei Kinder hervor: der zwölfjährige Jagger und die zehnjährige Phoenix. Im Streit um das bisherige Familienhaus erhob Dorit schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann. Sie warf ihm vor, die Wohnsituation der gemeinsamen Kinder aufs Spiel zu setzen. Laut Gerichtsunterlagen soll PK ihr mündlich zugesichert haben, die Hypothek für das Anwesen zu übernehmen, anstatt den gerichtlich festgelegten Unterhalt zu zahlen. Dorit erklärte hingegen, Benachrichtigungen über die drohende Zwangsvollstreckung erhalten zu haben. Die Auseinandersetzung habe ihr vor Augen geführt, wie wichtig finanzielle Unabhängigkeit sei. Zudem mache sie sich zunehmend Gedanken darüber, wie sie langfristig für ihre Kinder sorgen könne. Neben dem Neustart in einem neuen Zuhause konzentriert sich Dorit deshalb auch auf ihre beruflichen Pläne: Mit ihrer eigenen Getränkemarke möchte sie sich ein weiteres Standbein aufbauen. Die Cocktails sollen im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dorit Kemsley feiert die Einführung von Maison D'Or in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / doritkemsley Dorit Kemsleys Kinder Phoenix und Jagger

Anzeige Anzeige