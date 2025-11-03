Seitenhieb von ProSieben: Stefan Raabs Comeback parodiert

Bei der jüngsten Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show? sorgte ProSieben für eine unerwartete Parodie auf einen der Titanen des deutschen Fernsehens. Nachdem Joko Winterscheidt (46) die Moderatorenrolle an Olli Dittrich (68) verloren hatte, trat dessen Mitstreiter Olli Schulz (52) nach seinem Ausscheiden in einer skurrilen Zukunftsvision auf. Diese katapultierte ihn zehn Jahre nach vorn und ließ ihn im "Quark Final Fight" gegen niemand Geringeren als Regina Halmich (48) antreten. Ein Schlag von der Box-Ikone genügte, um Olli auf die Matte zu schicken, bevor dieser humorvoll verkündete, in Zukunft wieder als Showmacher durchs Fernsehen zu ziehen.

Besondere Würze erhielt der Abend durch einen klaren Seitenhieb auf Stefan Raab (59), dessen legendärer "Clash" gegen Regina Halmich auf kreative Weise parodiert wurde. Stefan hatte sich einst im "Clark Final Fight" der mehrfachen Weltmeisterin gestellt und dabei mehr als nur einen Schlag einstecken müssen, bevor er sich geschlagen gab. Die Macher von "Wer stiehlt mir die Show?" griffen diesen Moment auf und transformierten ihn in eine überdrehte Szenerie mit Olli Schulz in der Hauptrolle. Diese Mischung aus Nostalgie, Humor und einer Prise Respekt vor Stefans Erbe bot den Zuschauern beste Unterhaltung.

Hinter dem Erfolg der Show steht das Produktionsteam Florida Entertainment, das bekannt dafür ist, mit Formaten wie diesem den Nerv des Publikums zu treffen. Für Stefan, der sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen hat, bleibt unbestritten, dass seine Fernsehmomente Kultstatus erreicht haben. Stefan Raab gilt als eine der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen TV-Geschichte. Das augenzwinkernde Echo auf seine Ära zeigt, wie sehr er noch immer das Gesicht der Unterhaltungsbranche prägt und wie tief seine Spuren in der Fernsehlandschaft verwurzelt sind.

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab beim "Clark Final Fight" im September 2024

IMAGO / Stephan Wallocha Olli Schulz, Musiker

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator