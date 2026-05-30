Nach Show-Aus: Stephen Colbert scherzt über OnlyFans-Wechsel

Mit einem letzten Augenzwinkern verabschiedete sich Stephen Colbert (62) am 21. Mai in der Finalfolge seiner "The Late Show" von seinem Publikum. Der 62-Jährige behielt dabei bis zum Schluss seinen Humor: Anstatt Sentimentalitäten zu verfallen, scherzte er offen über einen möglichen Wechsel zur Erwachsenenplattform OnlyFans. In einer Gag-Sequenz zeigte er eine Grußkarte mit dem Text "Das ist kein Abschied, sondern ein Auf Wiedersehen!" und enthüllte dann den angeblichen Erstentwurf – der mit den Worten begann: "Das ist kein Abschied. Wie fängt man bei OnlyF--- an?".

In der Runde der Stargäste im Saal des Ed Sullivan Theaters saßen unter anderem Bryan Cranston (70), Tim Meadows, Paul Rudd (57) und Ryan Reynolds (49). Letzter Gast der Show war allerdings Musiklegende Paul McCartney (83), der am 29. Mai ein neues Album mit dem Titel "The Boys of Dungeon Lane" veröffentlicht. Paul, der mit seinen 83 Jahren die Bühne des Ed Sullivan Theaters schon als Beatle betreten hatte, brachte Stephen einen Beatles-Schnappschuss aus ebendiesem Haus mit. Stephen witzelte dabei, auf dem Foto stehe "Für Stephen, du bist besser als die Beatles – Paul McCartney." Der Musiker konterte trocken: "Das steht da nicht drauf." Den krönenden Abschluss des Abends lieferten Stephen, seine Band und Paul gemeinsam mit einer Performance des Beatles-Klassikers "Hello, Goodbye". CBS hatte im vergangenen Juli das Aus offiziell mit finanziellem Druck begründet. Hinter den Kulissen wurde aber gemunkelt, der Sender wolle sich mit Trumps Regierung gutstellen – ein klares Statement dazu blieb jedoch aus.

Nach dem TV-Abschied meldete sich Trump prompt auf Truth Social zu Wort und holte zum erneuten Rundumschlag aus. "Colbert ist bei CBS endlich fertig. Erstaunlich, dass er so lange durchgehalten hat! Kein Talent, keine Quoten, kein Leben. Er war wie eine tote Person. Jeder x-beliebige Mensch von der Straße wäre besser als dieser totale Depp. Gott sei Dank ist er endlich weg!", schrieb er dort. Stephen hatte "The Late Show" seit 2015 moderiert. Mit ihm wurde das Format deutlich politischer als unter seinem Vorgänger David Letterman (79), der von 1993 bis 2015 Gastgeber war. Stephens Kollegen Jimmy Kimmel (58), Seth Meyers (52), Jimmy Fallon (51) und John Oliver hatten sich in den vergangenen Wochen klar an die Seite des Comedians und Moderators gestellt.

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Getty Images Stephen Colbert, April 2024

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Getty Images Fans warten vor dem Ed Sullivan Theater auf Stephen Colbert nach der finalen "The Late Show"-Aufzeichnung in New York

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Getty Images Stephen Colbert und Evelyn McGee-Colbert, September 2024