Missbrauchsvorwurf: Billy Ray Cyrus' Ex enthüllt Audiodatei

Wird Billy Ray Cyrus (64) jetzt von seiner Vergangenheit eingeholt? Ex-Frau Firerose, bürgerlich Johanna Rosie Hodges, hat auf Instagram einen Audio-Mitschnitt veröffentlicht, der für heftige Diskussionen sorgt. In dem knapp 90 Sekunden langen Clip ist ein Mann zu hören, der sie unter anderem als "verdammte Schl*mpe" beleidigt und sie anschreit, sie sei "egoistisch" und "nicht sehr schlau". Die Sängerin behauptet, es handle sich um ihren Ex-Mann Billy Ray, mit dem sie zwei Jahre liiert und nur sieben Monate verheiratet war, bevor im Frühjahr 2024 die Trennung folgte. Zu ihren wütenden Vorwürfen schreibt sie, sie wolle nach "den qualvollen Jahren" nicht länger schweigen und nun seine "Geheimnisse" offenlegen.

In den begleitenden Posts wirft Firerose dem Country-Star konkret "narzisstischen Missbrauch" vor und listet eine ganze Palette von Fehlverhalten auf: Kontrolle, Isolation, Wutausbrüche, Manipulation und ein ständiges Gefühl, "auf Eierschalen" zu laufen. Außerdem spielte sie laut Daily Mail auf den großen Altersunterschied an und richtete sich auf Social Media direkt an ihre jüngeren, weiblichen Follower: "In deinen 20ern wirst du einen 49-jährigen Mann treffen, der dich überzeugt, dass er dein Seelenverwandter ist. Es ist sehr wichtig, dass du ihm nicht glaubst." Zu einem Video, das sie weinend zeigt und offenbar noch während der Ehe entstanden ist, erklärt sie, sie sei nur noch als Ventil eines Narzissten benutzt und emotional zerstört worden. Billy Ray hatte im Scheidungsverfahren seinerseits "unüberbrückbare Differenzen" und "unangebrachtes Verhalten" angeführt. Später sprach er von einer "wahnsinnigen Betrugsmasche" und beantragte eine einstweilige Verfügung, um angeblich unbefugte Zugriffe auf seine Konten zu stoppen.

Während sich die Schlammschlacht online weiter zuspitzt, versucht Billy Ray privat offenbar einen Neustart – und zwar weit weg von Tennessee. Elizabeth Hurley (60), die den Musiker 2021 am Set der romantischen Komödie "Christmas in Paradise" kennengelernt hatte, schwärmte im Gespräch mit Daily Mail von ihrem neuen Partner: "Billy Ray ist fabelhaft. Wir sind sehr, sehr glücklich." Und auch zur komplizierten Patchwork-Familie gibt es zarte Annäherungen: Elizabeth erzählte, ihr Sohn Damian verstehe sich mit Billy Rays Kindern gut, besonders das Treffen mit Miley sei positiv verlaufen. Nach der langjährigen, turbulenten Ehe mit Tish Cyrus (58) und den öffentlichen Spannungen mit Kindern wie Trace (36), versucht der Musiker nun offenbar, Schritt für Schritt ein neues Familiengefüge aufzubauen – während seine Vergangenheit in Form von Audios, Posts und Erinnerungen noch längst nicht verstummt ist.

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus im August 2023 in Nashville

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards in Nashville