Die Entscheidung über den neuen James Bond soll für Jack Lowden (36) ein herber Schlag gewesen sein. Der schottische Schauspieler wurde als einer der Kandidaten für die Rolle des berühmten britischen Geheimagenten gehandelt, doch am Ende erhielt Robert Pattinson (40) den Job. Wie der Mirror berichtet, soll Jack deshalb nun "bedrückt" sein. In einem Instagram-Beitrag schrieb die Zeitung: "Er war ein Favorit für die Bond-Rolle … und es scheint, als schmerze die Nachricht, dass Pattinson den Job bekommen hat, noch immer." Auch viele Fans können die Entscheidung offenbar nur schwer nachvollziehen. Nach Jacks starken Auftritten in der Agentenserie "Slow Horses" hätten sie ihn deutlich lieber als neuen Bond gesehen.

In den Kommentaren, die der Express zusammengetragen hat, stellen sich zahlreiche User auf Jacks Seite. "Er war DER eine", schrieb ein Fan. Andere kommentierten: "Er hätte es sein sollen" und "Er wurde um die Rolle gebracht". Ein weiterer Nutzer vermutete hinter der überraschenden Besetzung sogar angebliche Absprachen. Schließlich habe Robert zuvor nicht zu den meistgenannten Favoriten gehört. Belege für diese Spekulation gibt es allerdings nicht. Neben der Unterstützung für Jack gibt es auch kritische Stimmen: Manche User sind der Meinung, ihm habe das gewisse Etwas für die Bond-Rolle gefehlt. Dabei war er längst nicht der einzige Schauspieler, dessen Name im Zusammenhang mit der Kultrolle fiel. Auch Callum Turner (36), Josh O'Connor (36), Nicholas Hoult (36) und Aaron Taylor-Johnson (36) wurden als mögliche Kandidaten gehandelt.

Ganz ohne Agentenjob muss Jack ohnehin nicht auskommen. In der Erfolgsserie "Slow Horses" steht er seit 2022 als MI5-Agent River Cartwright vor der Kamera. Nach einem missglückten Einsatz wird seine Figur nach Slough House abgeschoben – einer Londoner Außenstelle, in der sich die ausgemusterten Agenten des Geheimdienstes wiederfinden. Das Kommando über die ungewöhnliche Truppe hat Jackson Lamb, gespielt von Gary Oldman (68). Um seine Zukunft in der Rolle muss sich Jack vorerst keine Sorgen machen: Apple TV hat die Erfolgsserie bereits vorzeitig um eine neunte und eine zehnte Staffel verlängert. Nach dem Ende der sechsten Staffel sind damit insgesamt vier weitere Staffeln fest eingeplant.

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Getty Images Jack Lowden, Schauspieler

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