Darius Rucker (60) hat über einen der dramatischsten Momente seines Lebens gesprochen. In seiner neuen Hulu-Dokumentation "Darius Rucker: They Called Me Hootie" erinnert sich der Sänger an einen Badeunfall, der in den 1990er-Jahren beinahe tödlich geendet hätte. Damals machte der Musiker mit seinem langjährigen Kumpel Woody Harrelson (65) Urlaub auf Hawaii. Die beiden sprangen von einer Klippe aus ins Meer. Woody hatte seinen Freund zuvor vor der gefährlichen Strömung an dieser Stelle gewarnt. Kaum war Darius im Wasser, wurde er von ihr erfasst. Aus eigener Kraft schaffte er es nicht mehr zurück, wie Page Six schreibt. Rückblickend gibt sich Woody selbstkritisch. Das Wasser sei an jenem Tag ziemlich rau gewesen, gesteht der Hollywoodstar in der Dokumentation. Vermutlich hätten sie gar nicht erst hineingehen sollen. Der Schauspieler zögerte jedoch nicht, schwamm zu dem erschöpften Sänger hinaus und holte ihn aus dem Wasser. "Woody Harrelson hatte wirklich, buchstäblich gerade mein Leben gerettet", stellt Darius in der Doku klar.

Für Darius wurde die Rettung zu einer schier endlosen Tortur. Es habe sich wie eine Ewigkeit angefühlt, schildert er. Völlig entkräftet sei er überzeugt gewesen, dass er sterben werde. Innerlich habe er sich bereits damit abgefunden. Doch genau in dem Moment, als der Sänger seinen Frieden mit der Situation gemacht hatte, reagierte sein Freund ganz anders als erwartet. Woody habe nur gekichert und ihm versichert: "Nicht unter meiner Aufsicht." Auch der Schauspieler selbst erinnert sich in der Doku an seine Entschlossenheit in diesen bangen Minuten. "Ich wollte nicht zulassen, dass das passiert", betont er. Dabei hatte der Trip ganz entspannt begonnen: Darius war Woodys Einladung gefolgt, zwei Wochen in dessen Domizil auf Hawaii zu verbringen. Trotz des Unglücks bezeichnet der Musiker den Aufenthalt als zwei der besten Wochen seines Lebens. Die beiden hätten jede Menge Spaß miteinander gehabt.

Woody beschreibt seinen Freund nach der Nahtoderfahrung als sehr demütig. Mit Humor fügt er hinzu, dass seine eigene Karriere wohl vorbei gewesen wäre, wenn er als der Mann gegolten hätte, der Darius Rucker getötet hat. Über den Vorfall hatten die beiden bislang nicht mehr gesprochen. Bereits 2024 erzählte Darius in der Sendung "Today", dass er den Schauspieler seit der Reise unzählige Male getroffen habe. Die Rettung sei dabei jedoch nie zur Sprache gekommen. "Er ist so bescheiden. Er würde nicht darüber sprechen wollen", erklärte er. Woody ist wiederkehrend in großen Serien- und Kinoproduktionen wie "True Detective" oder "Die Tribute von Panem" zu sehen. Darius ist seit den 90er-Jahren als Musiker aktiv. Als Sänger von "Hootie and the Blowfish" feierte er mit Songs wie "Only Wanna Be With You" weltweit Erfolge. Die Dokumentation ist bei Hulu und Disney+ verfügbar.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Darius Rucker und Woody Harrelson

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Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

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