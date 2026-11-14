Joanna Page will im Dschungelcamp ihr natürliches Ich zeigen

Joanna Page (49) ist bereit für das Abenteuer Dschungel – zumindest im Kopf. Die "Gavin & Stacey"-Darstellerin gehört zu den Kandidaten der britischen Dschungelshow "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", die am Montag bei ITV an den Start geht. Mit einem harten Fitnessprogramm hat sie sich allerdings nicht auf die Herausforderungen der Show vorbereitet. Zwischen beruflichen Verpflichtungen und der Betreuung ihrer vier Kinder blieb der Schauspielerin dafür kaum freie Zeit. Statt körperlicher Höchstleistungen stand deshalb vor allem die mentale Vorbereitung auf das Abenteuer im Mittelpunkt. Eine Quelle aus ihrem Umfeld erklärte gegenüber Daily Mail: "Sie hat Menschen aus ihrem engen Umfeld gesagt, dass sie improvisieren, alles auf sich zukommen lassen und im Dschungel ihr natürliches Ich annehmen will".Joanna möchte sich demnach ohne ausgefeilten Plan auf die ungewohnte Situation einlassen und den Zuschauern möglichst unverstellt begegnen.

Auslöser für ihr neues Gesundheitsbewusstsein waren mehrere Untersuchungen im vergangenen Jahr. Dabei stuften Ärzte Joanna als übergewichtig ein und legten ihr nahe, ihre Ernährung umzustellen und sich mehr zu bewegen. Außerdem zeigte sich, dass ihre Insulinresistenz nicht gut war. Da dies unbehandelt eine Vorstufe von Diabetes sein kann, wollte die vierfache Mutter handeln, bevor sie prädiabetisch wird. Früher standen bei ihr nach eigenen Angaben oft Käsetoast, Chips und Custard-Cream-Kekse auf dem Speiseplan. Heute setzt sie auf drei gesündere Mahlzeiten am Tag und nimmt deutlich weniger Zucker zu sich. Gegenüber Daily Mail erklärte sie: "Ich werde nächstes Jahr 50 und habe mir selbst etwas versprochen – so fit und gesund zu werden, wie ich nur kann." Ganz ohne praktische Vorbereitung reist sie übrigens nicht an: Ihr elfjähriger Sohn Kit brachte ihr bei, wie man mit Watte und Feuerstein ein Feuer entfacht.

Joanna und ihr Ehemann James Thornton haben die vier gemeinsamen Kinder Eva, Kit, Noah und Boe. Die Familie hat für die Schauspielerin Vorrang, weshalb regelmäßige Trainingseinheiten vor dem Dschungelcamp nur schwer in den turbulenten Alltag passten. Ihre Teilnahme an der ITV-Show betrachtet Joanna zugleich als kurze Auszeit vom ständigen Mamasein. Im Camp möchte sie wieder stärker sie selbst sein, anstatt sich rund um die Uhr vor allem als Mutter zu erleben. Laut einem Insider geht sie mit einer positiven Anpackermentalität in die Show. Schließlich hat sie vier Geburten hinter sich, blickt auf eine lange Karriere zurück und managt einen lebhaften Haushalt. Ihr Plan für die kommenden Wochen: sich ganz auf die ungewohnte Erfahrung einlassen und einfach mit dem Strom schwimmen.

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Getty Images Joanna Page, Schauspielerin

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Getty Images Joanna Page und James Thornton

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