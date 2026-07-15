Erste Namen: Sie mischen in der "Villa der Versuchung" mit

Die zweite Staffel von Villa der Versuchung nimmt Gestalt an: SAT.1 und Joyn haben nun die ersten Kandidaten bekanntgegeben, die ab dem 3. August um 20:15 Uhr in der Realityshow antreten werden. Mit dabei sind unter anderem Realitystar Satansbratan (27), Schauspielerin Jenny Elvers (54), Ex-Profi-Fußballer Thorsten Legat (57) und die militante Veganerin Raffaela Raab. Außerdem ist Paddy Kroetz Teil des Casts. Moderatorin Verona Pooth (58) empfängt die insgesamt 14 Promis und führt sie durch die Show – bei der auch diesmal wieder viel auf dem Spiel steht.

Das Besondere: Das Preisgeld von 250.000 Euro gehört am Ende den Kandidaten – zumindest das, was davon noch übrig ist. Denn jede Versuchung, der sie nachgeben, schmälert den Jackpot. Ob Cola, Zigarette oder ein kleiner Luxus – alles hat seinen Preis, und den zahlen im Zweifel alle gemeinsam. Für Diskussionsstoff ist damit gesorgt, schließlich entstehen schnell Konflikte, wenn sich Einzelne auf Kosten der Gruppe gönnen. Neben dem neuen Cast gibt es auch eine kleine Prise Nostalgie: Jimi Blue Ochsenknecht (34), Kandidat der ersten Staffel, überraschte Satansbratan vorab mit einem "Villa-Survival-Paket".

Die Show läuft parallel bei SAT.1 und auf der Streamingplattform Joyn. Gedreht wird erneut in Thailand in der Nähe von Phuket, wo die Promis zwei Wochen lang in einem vermeintlichen Paradies ausharren – mit harten Matten und spärlichen Rationen statt Champagner und Canapés. Verona hat bereits angekündigt, dass es in dieser Staffel noch schneller eskalieren soll als zuvor. Mit ihren Abrechnungszeremonien behält sie stets den Überblick darüber, welcher Kandidat wie viel vom gemeinsamen Topf verbraucht hat.

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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Getty Images Jenny Elvers, TV-Star

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Joyn Erik und Jimi Blue im "Promi Big Brother"-Haus, 2025