Jamie Dornan (44) hat ein Geheimnis aus seiner Kindheit gelüftet. In der Montagsausgabe der US-Talkshow "Watch What Happens Live With Andy Cohen" sprach der Schauspieler ganz offen über ein ziemlich verbotenes Hobby von früher: Als Junge ließ er in Geschäften mit großer Begeisterung Dinge mitgehen. Passenderweise war Jamie gemeinsam mit seinem Kollegen Anthony Mackie (48) in der Talkshow zu Gast, um eine neue Serie rund um einen spektakulären Coup zu bewerben. In der Apple-TV-Heistserie "12 12 12" schlüpft er in die Rolle des Meisterdiebs Paul Galvin, der als krimineller Drahtzieher die Fäden zieht. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein waghalsiger Raub in Zürich, auf den eine Fahndung quer durch Europa folgt. Erzählt wird die Geschichte dabei auf drei Zeitebenen, die nicht in chronologischer Reihenfolge gezeigt werden.

Zur Sprache kam das Thema während der Rubrik "Dirty Dornan", in der Moderator Andy Cohen seinem Gast einige pikante Fragen stellte. Unter anderem wollte der Gastgeber wissen, ob Jamie in jungen Jahren schon einmal etwas gestohlen habe. Der Schauspieler zögerte nicht lange und gab ohne Umschweife zu: "Ich liebte Ladendiebstahl." Die überraschend ehrliche Antwort sorgte bei Andy prompt für lautes Gelächter im Studio. Damit war das Thema für den Talkmaster allerdings noch nicht erledigt, denn Jamie hatte zu seinen kleinen Raubzügen noch mehr zu erzählen. Bei aller Begeisterung für seine Diebestouren legte Jamie nach eigener Aussage nämlich Wert auf gewisse Prinzipien. "Ich habe nur von den großen Konzernen gestohlen. Niemals etwa in einem unabhängigen Laden", stellte er in der Show klar. Kleine Geschäfte blieben also verschont. Als Beispiel nannte der Schauspieler einen Lippenbalsam: Für so einen Artikel habe er bei einer großen US-Drogeriekette einfach nicht zahlen wollen.

Neben dem Geständnis seiner Jugendsünden sprach Jamie auch über ein bevorstehendes Großprojekt: Er wird in "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" als Aragorn zu sehen sein. In der berühmten Filmtrilogie hatte Viggo Mortensen (68) die ikonische Figur verkörpert. Zwar seien sich die beiden Schauspieler bislang nicht persönlich begegnet, doch Viggo hat seinem Nachfolger öffentlich seinen Segen erteilt. "Ich habe nicht direkt mit Viggo gesprochen, aber er hat seine Zustimmung gegeben, und das ist alles, was mir wichtig ist", erklärte Jamie bei Andy. Wie viel ihm die Rolle bedeutet, hatte er zuvor bereits gegenüber Entertainment Tonight verraten. Die Zusage trieb ihm sogar die Tränen in die Augen. "Es ist wie ein Traum. Es ist ein absoluter Traum und eine Ehre, in irgendeiner Form Teil dieser Welt zu werden – erst recht in der Rolle einer Figur von solch großer Bedeutung, die so bewundert wird und die wir alle lieben (...)", schwärmte der Schauspieler.

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Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

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Getty Images Jamie Dornan im Jahr 2006

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