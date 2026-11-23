Fans von "Call Me by Your Name" sollten vorerst nicht mit einer Fortsetzung rechnen. In einem Interview mit Vanity Fair äußerte sich Timothée Chalamet (30) zurückhaltend zu einer möglichen Rückkehr als Elio. Der Film aus dem Jahr 2017 habe für viele Zuschauer eine besondere Bedeutung. Deshalb wolle er sorgsam mit dem Werk umgehen und die Geschichte nicht einfach weitererzählen. Auf die Frage nach einem zweiten Teil erklärte der Schauspieler: "Eine großartige Frage. Sag niemals nie, aber ... ich bin mit der Einstellung aufgewachsen, dass man etwas, das den Menschen so sehr am Herzen liegt, lieber unangetastet lässt." Ganz ausgeschlossen ist ein Wiedersehen mit Elio damit nicht. Seine Vorbehalte beziehen sich ausdrücklich auf eine Fortsetzung des Liebesdramas, nicht auf eine erneute Zusammenarbeit mit Regisseur Luca Guadagnino (55). Für den Filmemacher würde Timothée nach eigener Aussage jederzeit wieder vor der Kamera stehen.

Wie sehr er eine erneute Zusammenarbeit mit Luca schätzt, machte Timothée gegenüber dem Magazin deutlich. Auf die Frage, ob er sich ein weiteres gemeinsames Projekt vorstellen könne, antwortete er knapp: "Noch einmal mit Luca zu arbeiten? Sofort." Bereits nach "Call Me by Your Name" hatten die beiden erneut zusammengearbeitet. Für den Bodyhorrorfilm "Bones and All", der 2022 erschien, standen sie wieder gemeinsam am Set. Das Liebesdrama bedeutete vor allem für Timothée einen wichtigen Karriereschritt. Seine Darstellung des Elio brachte ihm viel Aufmerksamkeit und machte ihn einem breiten Publikum bekannt. Bereits im selben Jahr war er auch in Greta Gerwigs (43) "Lady Bird" zu sehen. Später folgten Rollen in "Little Women", der Dune-Reihe und Wonka. 2027 erscheint der Animationsfilm "Not Alone", in dem Timothée einem Raketenmechaniker seine Stimme leiht. Auch Luca setzte seine Karriere erfolgreich fort und führte unter anderem bei "Suspiria", "Challengers" und "After the Hunt" Regie.

Die kreative Verbindung zwischen Timothée und Luca reicht bis zu ihrem ersten gemeinsamen Film zurück. Bereits 2022 sprach der Regisseur in einem Interview mit Rotten Tomatoes anlässlich von "Bones and All" voller Begeisterung über seinen Hauptdarsteller. Dabei erzählte Luca auch, wie er ursprünglich auf den damals noch wenig bekannten Schauspieler aufmerksam geworden war: Der mit ihm befreundete Agent Brian Swardstrom habe ihm begeistert von Timothée berichtet. Die Empfehlung habe sofort seine Neugier geweckt. Als er den Schauspieler schließlich persönlich traf, seien seine Erwartungen sogar noch übertroffen worden. Sogar "Interstellar" habe er sich unter anderem deshalb angesehen, weil Timothée darin mitspielte. Der Schauspieler reagierte amüsiert auf die Geschichte und bezeichnete Brian als guten Agenten. Luca betonte allerdings, dass hinter dessen Empfehlung mehr als bloß geschäftliches Interesse gesteckt habe. Brian sei tatsächlich von Timothées Talent überzeugt gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" im Le Grand Rex in Paris

Anzeige Anzeige

Actionpress / SIPA PRESS Luca Guadagnino, Taylor Russel, Mark Rylance, Timothée Chalamet und Chloë Sevigny

Anzeige Anzeige