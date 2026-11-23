Gaby Köster (64) darf sich in ihrer finanziellen Notlage über tatkräftige Hilfe von alten Weggefährten freuen. Jochen Busse (85), mit dem die Komikerin einst für "7 Tage, 7 Köpfe" vor der Kamera stand, reagierte auf die Berichte über ihre Geldsorgen und überwies ihr kurzerhand 1.000 Euro. Gegenüber Bild machte der Schauspieler deutlich, dass er seine ehemalige Kollegin nicht im Stich lassen möchte: "Ich lasse Gaby nicht fallen. Ich mache sofort eine Blitzüberweisung in Höhe von 1000 Euro, damit sie nicht verhungert". Doch Jochen will Gaby nicht nur kurzfristig finanziell unter die Arme greifen, sondern ihr auch dabei helfen, wieder eigene Einnahmen zu erzielen. Dafür möchte er seine Kontakte zu Theaterintendanten nutzen und der Kölnerin kleinere Bühnenauftritte oder Lesungen vermitteln. So könnten sich für die Comedienne neue berufliche Möglichkeiten ergeben, die ihr auch langfristig aus ihrer schwierigen Lage helfen.

Auch Kalle Pohl (75) möchte seiner früheren Kollegin unter die Arme greifen und setzt dabei auf eine längerfristige Unterstützung. Der Komiker arbeitet derzeit an einem Projekt, bei dem Gaby regelmäßig mitwirken und für ihre Arbeit bezahlt werden soll. "Und ich werde ihr dann monatlich eine kleine Summe zahlen", erklärte er gegenüber Bild. Eine öffentliche Spendenaktion kommt für Kalle hingegen nicht infrage. Vielmehr vertraut er auf den Zusammenhalt der ehemaligen "7 Tage, 7 Köpfe"-Kollegen und möchte Gaby durch eine gemeinsame berufliche Tätigkeit neue Verdienstmöglichkeiten eröffnen. Statt einer einmaligen finanziellen Hilfe soll die Comedienne so über einen längeren Zeitraum von der Zusammenarbeit profitieren. Was genau Kalle plant und wann das bislang nicht näher beschriebene Projekt an den Start gehen könnte, ist allerdings noch offen.

Wie ernst Gabys finanzielle Situation inzwischen ist, zeigt sich vor allem an der Sorge um ihr Haus in Köln, dem aufgrund ihrer Geldprobleme sogar eine Zwangsversteigerung drohen könnte. Nach eigenen Angaben hat die Comedienne derzeit keine Aufträge und erhält lediglich 347 Euro Pflegegeld im Monat. Um ihre finanzielle Lage zu verbessern, sucht sie deshalb dringend nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Allerdings sind ihre Einsatzmöglichkeiten seit einem schweren Schlaganfall im Jahr 2008 eingeschränkt, infolge dessen sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Erschwerend kommt ein Kredit in Höhe von 300.000 Euro hinzu, den Gaby während der Coronapandemie aufgenommen hatte. Allein die monatlichen Zinszahlungen sollen sich Berichten zufolge auf mehr als 800 Euro belaufen. Da ihre Ersparnisse inzwischen vollständig aufgebraucht sein sollen, steht die Entertainerin finanziell zunehmend unter Druck.

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Imago Gaby Köster besucht die Premiere von "Was haben wir gelacht" über das Unterhaltungsfernsehen der 90er aus Frauenperspektive

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Imago Jochen Busse, Schauspieler, 2025

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