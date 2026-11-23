Ruhm allein verkauft offenbar noch keinen Lippenstift: Kim Kardashian (46) gehört zu einer ganzen Reihe von Stars, deren Beautymarken sich nicht auf Dauer halten konnten. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wurden sowohl KKW Beauty als auch SKKN by Kim eingestellt. Die Unternehmerin ist damit nicht allein. Auch Gwen Stefanis (57) GXVE Beauty, Scarlett Johanssons (42) Hautpflegelinie The Outset und Serena Williams' (45) Kosmetikmarke Wyn Beauty sind inzwischen vom Markt verschwunden. Die Marke JLO Beauty von Jennifer Lopez (57) verschwand ebenfalls weitgehend unbemerkt aus dem Sortiment von Sephora. Andere Prominente lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. So brachte Rapperin Cardi B (34) im April ihre eigene Haarpflegelinie Grow-Good auf den Markt. Die Entwicklung der Marke hatte zuvor drei Jahre in Anspruch genommen. Schauspielerin Jennifer Lawrence (36) startete im Oktober gemeinsam mit Arcaea-Chefin Jasmina Aganovic die Haarpflegelinie Mes. Den vielen Flops stehen nämlich auch große Erfolgsgeschichten gegenüber: Rihanna (38) mit Fenty Beauty, Selena Gomez (34) mit Rare Beauty und Hailey Bieber (30) mit Rhode zeigen, wie lukrativ das Geschäft sein kann.

Doch was entscheidet darüber, ob eine Promimarke floppt oder durchstartet? Bekanntheit allein reicht laut Branchenkennern nicht. Es brauche einen glaubwürdigen persönlichen Bezug zum Produkt, nachweisbare Wirkung, echten Mehrwert, die passende Vertriebsstrategie und einen Star, der langfristig mitarbeitet. "In dieser Phase des Lebenszyklus von Promimarken ist die erste Reaktion immer ein Augenrollen", erklärte Marketingexpertin Aliza Licht gegenüber The Hollywood Reporter. Kunden würden schnell merken, wenn eine angebliche Herzensangelegenheit nur eine konstruierte Werbegeschichte sei. Kim habe zwar über Jahre eine "parasoziale Bindung" zu ihren Followern aufgebaut. Dauerhaft bestehen konnten ihre Marken trotzdem nicht. Cardi verknüpft Grow-Good dagegen mit ihrer eigenen Haarpflegegeschichte und setzt auf lokale Beautyläden, etwa in der Bronx. Bereits kurz nach der Markteinführung waren Cardi Bs Produkte innerhalb von weniger als 35 Minuten ausverkauft. Jennifer Lawrence musste für ihre Marke Mes dagegen auch Kritik einstecken. Ihr Instagram-Debüt wenige Wochen vor dem Launch erschien manchen Beobachtern wie eine gezielte Werbemaßnahme. Branchenexperten sehen jedoch Potenzial in der Zusammenarbeit mit Jasmina Aganovic.

Laut The Hollywood Reporter gelten vor allem jene Marken als besonders erfolgreich, bei denen die Produkte zur Persönlichkeit und öffentlichen Wahrnehmung des jeweiligen Stars passen. Jennifer Aniston (57) etwa sei seit Jahrzehnten für ihre Frisuren bekannt, wodurch ihre Haarpflegemarke LolaVie besonders authentisch wirke. Lady Gagas (40) ausgeprägter Sinn für künstlerischen Ausdruck spiegele sich in Haus Labs wider. Selena Gomez wiederum verknüpfe Rare Beauty mit ihrem langjährigen Einsatz für psychische Gesundheit. Auch eine Marktlücke könne den Unterschied machen: Fenty Beauty habe mit einer großen, inklusiven Farbauswahl gepunktet, Rhode mit gefragten Peptidprodukten zu erschwinglicheren Preisen. Bei Scarlett habe es laut Fachleuten zuvor kaum öffentliche Bezüge zur Hautpflege gegeben. Die Geschichte hinter Jennifer Lopez' angeblichem Familiengeheimnis mit Olivenöl habe Zweifel geweckt. Blake Livelys (39) Haarpflegemarke Blake Brown Beauty kämpft ebenfalls mit sinkenden Verkäufen. Die Schauspielerin war nach dem Konflikt rund um "It Ends With Us" und ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) in den sozialen Medien stiller geworden, wie The Hollywood Reporter berichtet. Unternehmerin Kate Hudson (47) setzt vor allem auf Geduld: "Ich habe gelernt, dass der Aufbau eines Unternehmens ein Langstreckenlauf ist. Man muss den Prozess lieben, nicht nur die Aufregung, etwas zu starten", sagte sie gegenüber The Hollywood Reporter.

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Getty Images Kim Kardashian bei der 6. Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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