Schreckensmoment für Will Smith (52)! Mit seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) lebt der Hollywoodstar in einem schicken Viertel in Los Angeles. Dort haben am Wochenende noch die Korken geknallt: Die Darstellerin wurde am 18. September 50 Jahre alt! Wie sie im Netz zeigte, wurde das noch mit einer großen Sause auf Rollerskates gefeiert. Inzwischen dürfte die Partystimmung jedoch verflogen sein: In der Villa hat es gebrannt!

Laut The Sun wurde am Montag gegen Nachmittag die Feuerwehr zu dem Anwesen in Calabasas gerufen. Diese rückte sofort mit mehreren Rettungswägen und Feuerwehrautos an. Glücklicherweise handelte es sich jedoch nur um einen kleinen Brand, der hauptsächlich Rauch verursachte. "Das Feuer wurde schnell gelöscht. Bei der Ankunft war es schon aus", versicherte das Los Angeles Fire Departement. Glücklicherweise ist dabei auch niemand zu Schaden gekommen.

Es ist nicht nur niemand verletzt, sondern auch der Schaden an der Immobilie hält sich in Grenzen. "Es ist ein sehr großes Haus. Es wurden etwa 45 Minuten lang Instandsetzungen durchgeführt", berichtete die Feuerwehr. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Ehemann Will Smith

Getty Images Will Smith, TV-Bekanntheit

Getty Images Will Smith im Dezember 2019

